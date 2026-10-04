O New York Giants venceu o Arizona Cardinals por 36 a 24 neste domingo, 4, no MetLife Stadium, em East Rutherford, em partida válida pela Semana 4 da temporada da NFL. O jogo, iniciado às 14h00 (horário de Brasília), teve o placar definido no último lance com um touchdown defensivo.
Alternâncias no placar
O Arizona Cardinals começou na frente no 1º quarto. Faltando 11:08, Jacoby Brissett lançou um passe de 12 jardas para touchdown de Marvin Harrison Jr., seguido pelo ponto extra. Os Giants descontaram com um field goal de 39 jardas de Dominic Zvada, faltando 6:36. Ainda no primeiro período, faltando 3:05, Tyler Allgeier correu 22 jardas para anotar outro touchdown para os visitantes, deixando o placar em 14 a 3. No 2º quarto, o time da casa reagiu. Faltando 14:55, Zvada acertou um field goal de 50 jardas. Depois, Jameis Winston conectou passes para touchdown com Malachi Fields (12 jardas, faltando 4:30, com conversão de dois pontos falha) e Malik Nabers (25 jardas, faltando 2:24), virando o jogo para 19 a 14. No estouro do cronômetro, faltando 0:00, Chad Ryland converteu um field goal de 60 jardas, e os times foram para o intervalo com 19 a 17 para os Giants.
Decisão no segundo tempo
No 3º quarto, faltando 7:20, os Cardinals retomaram a liderança (24 a 19) com um passe de 2 jardas de Brissett para touchdown de Elijah Higgins. A resposta dos Giants veio faltando 1:44, quando Winston encontrou Theo Johnson para um touchdown de 11 jardas; Najee Harris correu para garantir a conversão de dois pontos, colocando o placar em 27 a 24. No 4º quarto, faltando 2:11, Zvada ampliou com um field goal de 52 jardas. Com o cronômetro zerado, faltando 0:00, Deonte Banks retornou uma interceptação por 98 jardas para touchdown, selando o placar final em 36 a 24.
Números e destaques
O New York Giants produziu 319 jardas totais contra 270 do Arizona Cardinals, mantendo a posse de bola por 32:13. Jameis Winston completou 18 de 29 passes para 250 jardas, três touchdowns e duas interceptações. Seu principal recebedor foi Malik Nabers, com seis recepções para 112 jardas e um touchdown. Pelo lado dos Cardinals, Jacoby Brissett acertou 21 de 35 passes para 166 jardas, dois touchdowns e três interceptações. Michael Wilson liderou em recepções com sete para 95 jardas, enquanto Jeremiyah Love correu para 63 jardas em 14 tentativas. As defesas forçaram três turnovers de cada lado, com destaque para as interceptações de Deonte Banks e Arvell Reese pelos Giants, e de Budda Baker e Denzel Burke pelos Cardinals.
A partida foi marcada por trocas de liderança no placar e terminou com a defesa do New York Giants garantindo a vitória nos minutos finais por meio de turnovers.