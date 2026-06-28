Depois de confirmar a liderança do Grupo C pelo saldo de gols, o Brasil inicia sua caminhada no mata-mata da Copa do Mundo 2026 diante do Japão, nesta segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), no Houston Stadium (NRG Stadium).
A Seleção Brasileira chega embalada após duas vitórias consecutivas sobre Haiti e Escócia, ambas por 3 a 0, deixando para trás o empate na estreia contra o Marrocos e encerrando a primeira fase com sete pontos.
Do outro lado, o Japão também chega invicto ao confronto. A equipe asiática garantiu a classificação em segundo lugar no Grupo F, atrás da Holanda, após empatar por 1 a 1 com a Suécia na rodada final.
Vinicius Junior vive grande fase e pode alcançar uma sequência de quatro partidas seguidas balançando as redes caso volte a marcar diante dos japoneses. Caso a partida no Texas termine empatada, teremos prorrogação em dois tempos de 15 minutos, e persistindo a igualdade teremos penalidade máximas.
Palpites da Placar para Brasil x Japão
Palpite 1
VS
Resultado: vitória do Brasil
1,70
Palpite 2
VS
Ambas as equipes marcam
1,95
Palpite 3
VS
Vinicius Jr. marca a qualquer momento
2,50
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Estatísticas-chave: Brasil x Japão
- O Brasil balançou as redes pelo menos três vezes em sete das últimas dez partidas
- A Seleção Brasileira chega embalada por uma sequência de seis jogos sem derrota
O Brasil venceu o primeiro tempo em cinco dos últimos seis duelos contra o Japão
- O histórico recente do confronto aponta partidas movimentadas, com mais de 2,5 gols em seis dos últimos sete encontros
- Vinicius Junior vive grande fase e marcou quatro gols em suas três partidas mais recentes
Brasil x Japão – Prévia: Seleção Brasileira tem primeiro teste de fogo
|6°
|Ranking FIFA
|18°
|Neymar (129)
|Maior número de caps
|Yuto Nagatomo (146)
|Neymar (79)
|Mais gols
|Ayase Ueda (18)
|964
|Total de convocações
|844
|159
|Total de gols
|117
Classificado em primeiro lugar no Grupo C, o Brasil entra no mata-mata em alta após crescer de rendimento ao longo da primeira fase. As vitórias sobre Haiti e Escócia consolidaram a evolução da equipe comandada por Carlo Ancelotti, que chega embalada para o confronto.
Mesmo sem atuar no seu nível máximo, a Canarinha contou com atuações decisivas de Vinicius Junior e Matheus Cunha, protagonistas da campanha que garantiu a liderança da chave.
Além disso, o Brasil defende uma sequência de seis partidas sem derrota e leva vantagem no histórico recente diante do Japão, que sofreu gols em todos os últimos sete encontros entre as equipes.
Para esta partida, Ancelotti ainda não poderá contar com Raphinha. O atacante do Barcelona continua em recuperação de uma lesão muscular sofrida contra o Haiti, enquanto Rayan, do Bournemouth, deve permanecer entre os titulares no setor ofensivo ao lado de Vinicius.
O Japão volta a disputar um confronto eliminatório de Copa do Mundo tentando quebrar um tabu: a seleção nunca venceu uma partida de mata-mata no torneio. Ainda assim, os Samurai Blue chegam confiantes após uma campanha consistente na fase de grupos.
A equipe japonesa iniciou sua trajetória empatando por 2 a 2 com a Holanda graças a um gol nos acréscimos, depois goleou a Tunísia por 4 a 0 e confirmou a vaga com um animado empate por 1 a 1 diante da Suécia em Arlington.
Os japoneses também carregam um resultado recente que aumenta a confiança: a vitória por 3 a 2 sobre o Brasil em um amistoso disputado em outubro do ano passado, mostrando a evolução do futebol asiático nos últimos anos. Foi também a primeira vez em sua história centenária que a Canarinha perdeu um jogo após abrir 2 a 0 no placar.
No departamento médico, Ko Itakura deve ficar à disposição após deixar o duelo contra a Suécia por precaução, já que a lesão não foi considerada séria. Em compensação, Takefusa Kubo segue com poucas chances de atuar devido a um problema no joelho.
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Brasil x Japão: onde assistir e provável escalação
Na última entrevista coletiva neste domingo (28), Ancelotti despistou sobre a escalação, enquanto Moriyasu deve manter a base dos primeiros jogos após encontrar bons substitutos para os lesionados do meio pra frente.
- Data: Segunda-feira, 29 de junho de 2026
- Horário: 14h (horário de Brasília)
- Local: NRG Stadium, em Houston, no Texas
- Onde assistir ao vivo: TV Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Ge TV, N Sports, CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)
Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Provável escalação do Japão: Zion Suzuki; Hiroki Itō, Takehiro Tomiyasu e Kō Itakura (Tsuyoshi Watanabe); Yukinari Sugawara, Ao Tanaka, Daichi Kamada e Keito Nakamura; Ritsu Dōan e Daizen Maeda; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.
Últimos cinco jogos de Brasil x Japão
|Brasil
|x
|Japão
|
V
V
E
V
V
|Forma
|
V
V
E
V
E
|15
|Gols marcados
|9
|4
|Gols sofridos
|3
|EVV
|Copa do Mundo 2026
|EVE
Palpite da Placar: Brasil 3 x 1 Japão
O Brasil entra com um ligeiro favoritismo para o confronto diante do Japão após uma sequência positiva de resultados e a evolução apresentada sob o comando de Carlo Ancelotti.
A superioridade técnica da Seleção justifica o mercado de vitória brasileira, mas o estilo ofensivo dos japoneses e sua capacidade de criar chances no último terço também tornam a opção de ambas as equipes marcarem uma possibilidade interessante.
Outro mercado que chama atenção é o de Vinicius Junior marcar a qualquer momento. Principal referência ofensiva do Brasil nesta Copa do Mundo, o atacante atravessa grande fase, com quatro gols nos últimos três jogos, e segue como uma das maiores armas da equipe para decidir a partida.
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Perguntas frequentes para Brasil x Japão
Confira as dúvidas frequentes dos leitores e apostadores para o terceiro jogo do Brasil pelo Grupo C da Copa do Mundo.
Neymar enfrentará o Japão?
Assim como foi contra a Escócia, Neymar começará no banco de reservas.
Onde jogam Brasil x Japão?
As seleções se enfrentam no NRG Stadium, em Houston, no Texas.
Que horas começa Brasil x Japão?
A bola rola às 14h (horário de Brasília).
Onde assistir Brasil x Japão?
O confronto terá transmissão nos seguintes canais; Globo (canal aberto), CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+), ge TV (streaming), SBT (canal aberto), SporTV (TV fechada) e N Sports.