Apesar de aceitável mesmo para os padrões de quem busca o hexacampeonato da Copa do Mundo, o empate do Brasil contra Marrocos no último sábado, 13, pode ter um efeito lá na frente. A equipe verde-amarela sai em situação desfavorável no Grupo C do torneio.

A Escócia, que venceu o Haiti, é a líder da chave com três pontos por enquanto. Como Brasil e Marrocos empataram, ambos têm um ponto apenas.

O Haiti aparece logo nesse cenário. Seleção mais fraca entre as próximas adversárias de Brasil e Marrocos, a partida terá importância para classificação à segunda fase.

Próximos jogos do Grupo C

19/6 – 19h – Escócia x Marrocos

19/6 – 21h30 – Brasil x Haiti

24/6 – 19h – Marrocos x Haiti

14/6 – 19h – Escócia x Brasil

O Brasil enfrenta o Haiti já na próxima sexta, enquanto o Marrocos só na última rodada, na outra quarta. Por isso, a tendência é que quem fizer o maior número de gols na modesta seleção tende a ficar com a primeira colocação do Grupo, considerando também as partidas contra a Escócia.

A vantagem de passar em 1º

Em suma, como o Brasil joga primeiro que o Marrocos contra o Haiti, adversário mais fraco do grupo, o Marrocos já saberá o que precisa ser feito para se classificar na última rodada.

Ficar em primeiro ou segundo do grupo tem uma importância técnica e também logística. O primeiro colocado do C enfrenta o segundo do Grupo F Holanda, Suécia, Japão e Tunísia), em Houston, no Texas, nos EUA. Já o segundo do C pega o primeiro do F em Monterrey, no México.

Além dos dois mais bem colocados, a primeira Copa do Mundo com 48 seleções também coloca os oito melhores terceiros na segunda fase, a anterior às oitavas de final.