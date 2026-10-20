A atualização do ranking feminino divulgada pela Fifa nesta terça-feira, 20, apresentou mudanças relevantes na elite mundial. O grande destaque foi o retorno da seleção dinamarquesa ao grupo dos dez melhores colocados após um intervalo de 16 anos, consolidando a regularidade e os resultados recentes da equipe europeia. O Brasil segue em destaque nas primeiras posições.

Qual é a colocação dao Brasil?

Com o avanço das dinamarquesas para a décima posição, a seleção brasileira sustentou o seu posto anterior. Segundo a publicação oficial da entidade, a equipe nacional permaneceu na sétima colocação do ranking geral.

Quem lidera o ranking mundial feminino?

No topo da classificação internacional, a Espanha manteve a primeira colocação com folga, amparada pelas recentes vitórias no circuito internacional. A listagem periódica da federação internacional segue como o balizador de desempenho e posicionamento técnico das seleções femininas no cenário global.