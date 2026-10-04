O Seattle Seahawks venceu o Los Angeles Chargers por 30 a 23 na tarde deste domingo, 4, em partida válida pela semana 4 da temporada 2026 da NFL. Jogando no Lumen Field, em Seattle, os mandantes contaram com dois touchdowns de Emanuel Wilson para garantir o resultado positivo.

O jogo e as pontuações

Os Chargers abriram o placar no 1º quarto, faltando 11:54, com um field goal de 40 jardas de Cameron Dicker. A resposta do Seahawks veio rápido, faltando 9:55, quando Sam Darnold conectou um passe de 23 jardas para touchdown de Emanuel Wilson. No 2º quarto, o time da casa ampliou com uma corrida de 28 jardas de Rashid Shaheed para a end zone, faltando 6:12 (o ponto extra não foi convertido). Faltando 0:43 para o intervalo, Emanuel Wilson anotou seu segundo touchdown, desta vez em corrida de 8 jardas. Com o cronômetro zerado (0:00), Dicker acertou um field goal de 39 jardas, deixando o placar em 20 a 6 para Seattle.

Na volta do intervalo, no 3º quarto, faltando 10:23, Sam Darnold lançou para Tory Horton anotar um touchdown de 6 jardas. O Los Angeles Chargers descontou faltando 4:53, com passe de 9 jardas de Justin Herbert para Kimani Vidal. Faltando 1:19, Jason Myers converteu um field goal de 35 jardas para os mandantes. No 4º quarto, os Chargers tentaram uma reação: faltando 7:48, Omarion Hampton marcou um touchdown terrestre de 2 jardas, e faltando 2:14, Cameron Dicker acertou um field goal de 36 jardas, fechando o placar em 30 a 23, já que o Seahawks não pontuou no último período.

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Estatísticas e destaques individuais

Apesar da derrota, o Los Angeles Chargers produziu mais jardas totais (301 contra 286) e teve maior tempo de posse de bola (30:59 contra 29:01). No entanto, os visitantes cometeram quatro turnovers na partida, enquanto o Seattle Seahawks teve apenas um. O jogo também foi marcado pelo alto número de penalidades: 16 para 130 jardas contra os Chargers e 14 para 150 jardas contra os Seahawks.

Pelo Seattle Seahawks, o quarterback Sam Darnold completou 13 de 22 passes para 168 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. O running back Emanuel Wilson correu 21 vezes para 81 jardas e um touchdown, além de receber três passes para 39 jardas e outro touchdown. Jaxon Smith-Njigba liderou em recepções com 76 jardas. Na defesa, Ernest Jones somou 12 tackles, um sack e uma interceptação.

Do lado do Los Angeles Chargers, Justin Herbert acertou 19 de 31 passes para 189 jardas, um touchdown e duas interceptações, sofrendo quatro sacks. Omarion Hampton liderou o jogo terrestre com 45 jardas e um touchdown em nove tentativas. Tre Harris foi o principal recebedor com 60 jardas. Na defesa, Tuli Tuipulotu registrou uma interceptação.

A partida mostrou que a vantagem em jardas totais e o controle do relógio do Los Angeles Chargers não foram suficientes para superar o peso dos quatro turnovers. O Seattle Seahawks protegeu melhor a bola e aproveitou a eficiência de seu jogo terrestre e aéreo para assegurar a vitória em casa.

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NFL 2026 Classificação da NFC Oeste Classificação da NFC Oeste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 San Francisco 49ers 3 0 0 100,0 98 50 +48 2-0 1-0 2-0 2-0 V3 2 Seattle Seahawks 2 1 0 66,7 75 50 +25 1-0 1-1 1-0 1-1 D1 3 Los Angeles Rams 1 2 0 33,3 61 63 -2 1-1 0-1 0-1 1-1 D1 4 Arizona Cardinals 1 2 0 33,3 63 81 -18 0-1 1-1 0-2 0-2 D2 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →