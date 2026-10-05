O San Francisco 49ers venceu o Denver Broncos por 24 a 14 neste domingo, 4, em partida válida pela semana 4 da temporada 2026 da NFL. O confronto foi disputado no Levi’s Stadium, em Santa Clara, às 17h25 (horário de Brasília).
O desenrolar do placar
O placar foi inaugurado no 1º quarto, faltando 1:43, quando Wil Lutz acertou um field goal de 52 jardas para o Denver Broncos. No 2º quarto, faltando 1:36, o San Francisco 49ers empatou com um field goal de 24 jardas de Eddy Pineiro, deixando o jogo em 3 a 3.
No 3º quarto, faltando 4:15, os mandantes assumiram a liderança com um touchdown de Deebo Samuel após passe de 1 jarda de Brock Purdy, seguido do ponto extra de Pineiro, marcando 10 a 3 para os 49ers.
O 4º quarto concentrou a maior parte das pontuações. Faltando 14:08, Lutz converteu um field goal de 40 jardas para os Broncos. Faltando 8:52, Christian McCaffrey anotou um touchdown em uma corrida de 1 jarda, e o ponto extra ampliou para 17 a 6. O Denver respondeu faltando 4:05 com um passe de 13 jardas de Bo Nix para touchdown de Jaylen Waddle, seguido por uma conversão de dois pontos terrestre de Tyler Badie, diminuindo a diferença para 17 a 14. Por fim, faltando 2:15, Brock Purdy conectou um passe de 56 jardas para touchdown de George Kittle. Com o ponto extra, o placar final ficou em 24 a 14.
Números e destaques individuais
O San Francisco 49ers registrou 358 jardas totais contra 296 do Denver Broncos, além de 20 primeiras descidas contra 16 dos visitantes. No jogo terrestre, os 49ers somaram 140 jardas em 35 corridas, enquanto os Broncos tiveram 82 jardas em 22 tentativas. O Denver cometeu um turnover e sete penalidades para 44 jardas, contra nenhuma perda de bola e uma penalidade de 5 jardas do San Francisco. O tempo de posse de bola foi de 30:53 para os visitantes e 29:07 para os mandantes.
Pelo San Francisco, o quarterback Brock Purdy completou 19 de 30 passes para 218 jardas e dois touchdowns. Christian McCaffrey liderou as corridas com 15 tentativas para 52 jardas e um touchdown. Entre os recebedores, Mike Evans teve cinco recepções para 76 jardas, e George Kittle somou quatro recepções para 70 jardas e um touchdown. Na defesa, Dre Greenlaw conseguiu 12 tackles.
No Denver Broncos, Bo Nix acertou 25 de 42 passes para 214 jardas e um touchdown. J.K. Dobbins correu 11 vezes para 40 jardas. O recebedor RJ Harvey foi o alvo mais acionado, com 10 recepções para 68 jardas. Defensivamente, Alex Singleton liderou a equipe com 14 tackles.
A partida mostrou o San Francisco 49ers capitalizando em jogadas ofensivas no último quarto para garantir a vitória em casa, enquanto o Denver Broncos não conseguiu reverter a desvantagem nos minutos finais.