O New York Jets venceu o Los Angeles Chargers por 27 a 24 neste domingo (22/11), no SoFi Stadium, em Inglewood, em partida válida pela semana 11 da temporada 2026 da NFL. O destaque da vitória foi o quarterback Geno Smith, que comandou o ataque visitante com três passes para touchdown.

O desenrolar do placar

O placar foi aberto no 1º quarto. Faltando 11:08, Jason Sanders acertou um field goal de 50 jardas para o Jets. Faltando 5:17, Cameron Dicker empatou para o Chargers com um field goal de 52 jardas.

No 2º quarto, faltando 13:34, Geno Smith conectou um passe de 7 jardas para touchdown de Breece Hall, e Sanders converteu o ponto extra. Faltando 3:07, Smith encontrou Sterling Shepard para um touchdown de 8 jardas, com novo ponto extra convertido. Com o cronômetro zerado (faltando 0:00), Justin Herbert correu 10 jardas para anotar um touchdown para os mandantes, deixando o placar em 17 a 10 após o chute de Dicker.

No 3º quarto, faltando 3:23, Sanders marcou mais um field goal, desta vez de 24 jardas, ampliando a vantagem da equipe de Nova York.

No 4º quarto, faltando 13:01, Herbert lançou 11 jardas para Ladd McConkey anotar o touchdown, seguido pelo ponto extra. O Jets respondeu faltando 9:46, quando Smith passou para Shepard marcar seu segundo touchdown no jogo, em recepção de 16 jardas. Faltando 1:58, Herbert conectou novamente com McConkey para um touchdown de 6 jardas, definindo o placar final em 27 a 24.

Números e destaques individuais

O Jets produziu 341 jardas totais contra 261 do Chargers, mantendo a posse de bola por 32:12 contra 27:48 do adversário. A defesa de Nova York conseguiu seis sacks sobre Justin Herbert, resultando em 28 jardas perdidas para o ataque de Los Angeles.

Geno Smith completou 17 de 21 passes para 176 jardas e três touchdowns. No jogo terrestre, Breece Hall correu 20 vezes para 86 jardas, seguido por Braelon Allen, com 75 jardas em 16 tentativas. Garrett Wilson liderou as recepções com 39 jardas. Na defesa, Jamien Sherwood somou 11 tackles.

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Pelo Chargers, Justin Herbert acertou 15 de 21 passes para 131 jardas e dois touchdowns. Omarion Hampton foi o principal corredor com 89 jardas em 14 carregadas. Ladd McConkey recebeu cinco passes para 37 jardas e dois touchdowns. Elijah Molden liderou a defesa com oito tackles.

A partida terminou com vantagem do Jets em jardas totais, primeiras descidas (24 a 21) e tempo de posse de bola, além de uma atuação defensiva que registrou seis sacks, garantindo o triunfo como visitante.

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NFL 2026 Classificação da AFC Oeste Classificação da AFC Oeste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Kansas City Chiefs 7 2 0 77,8 237 156 +81 4-0 3-2 3-1 6-1 V2 2 Denver Broncos 7 2 0 77,8 198 186 +12 4-0 3-2 2-1 3-1 V5 3 Las Vegas Raiders 4 6 0 40,0 251 289 -38 1-4 3-2 1-1 3-3 D2 4 Los Angeles Chargers 1 8 0 11,1 144 239 -95 0-4 1-4 0-3 1-5 V1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →