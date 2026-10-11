O New England Patriots venceu o Las Vegas Raiders por 45 a 17 neste domingo, 11, no Gillette Stadium, em Foxborough, pela Semana 5 da temporada 2026 da NFL. O destaque da partida foi o quarterback Drake Maye, que comandou o ataque dos mandantes com quatro passes para touchdown.
O desenrolar do placar
No 1º quarto, faltando 11:23, o Patriots abriu o placar com um passe de 35 jardas de Drake Maye para o touchdown do recebedor Demario Douglas, seguido pelo ponto extra de Andres Borregales. O Raiders empatou no 1º quarto, faltando 8:19, quando Kirk Cousins conectou um passe de 13 jardas para o touchdown de Brock Bowers, com ponto extra de Matt Gay. Ainda no 1º quarto, faltando 1:30, Rhamondre Stevenson correu 5 jardas para anotar um touchdown para os mandantes.
No 2º quarto, faltando 0:24, Drake Maye encontrou Hunter Henry para um touchdown de 11 jardas, deixando o placar em 21 a 7 para o New England antes do intervalo.
Na volta para o 3º quarto, faltando 12:58, Maye lançou 34 jardas para o touchdown de Kyle Williams. O Raiders descontou com um field goal de 46 jardas de Matt Gay no 3º quarto, faltando 8:30. Pouco depois, no 3º quarto, faltando 3:10, o próprio Drake Maye correu 3 jardas para marcar mais um touchdown para o Patriots.
No 4º quarto, faltando 14:12, Andres Borregales acertou um field goal de 28 jardas. O Las Vegas respondeu no 4º quarto, faltando 10:49, com uma corrida de 2 jardas para touchdown de Dylan Laube. Para fechar o placar, no 4º quarto, faltando 6:06, Drake Maye lançou 8 jardas para o segundo touchdown de Demario Douglas no jogo, definindo a vitória por 45 a 17.
Números e destaques individuais
O New England Patriots produziu 536 jardas totais contra 306 do Las Vegas Raiders, além de registrar 29 primeiras descidas contra 16 do adversário. A equipe da casa também teve vantagem no tempo de posse de bola, com 34:27 contra 25:33 dos visitantes.
Pelo Patriots, Drake Maye completou 26 de 34 passes para 374 jardas e quatro touchdowns. No jogo terrestre, Rhamondre Stevenson liderou com 64 jardas em 13 corridas e um touchdown. Entre os recebedores, Kyle Williams somou 91 jardas em três recepções (um touchdown) e Demario Douglas teve 65 jardas em quatro recepções (dois touchdowns). Na defesa, Elijah Ponder conseguiu dois sacks e seis tackles.
Pelo Raiders, Kirk Cousins acertou 19 de 28 passes para 243 jardas e um touchdown, sofrendo três sacks. Fernando Mendoza também atuou, completando 6 de 8 passes para 48 jardas. O recebedor Brock Bowers foi o principal alvo, com oito recepções para 110 jardas e um touchdown. O jogo corrido foi liderado por Ashton Jeanty, com 27 jardas em 10 tentativas. Na defesa, Nakobe Dean registrou 12 tackles.
A partida mostrou um ataque produtivo do New England Patriots, que converteu quatro de suas cinco idas à red zone e superou a marca de 500 jardas totais, garantindo o triunfo com ampla vantagem no placar.