O New York Jets venceu o Cleveland Browns por 17 a 12 neste domingo (11/10), às 14h00 (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford. A partida, válida pela semana 5 da temporada 2026 da NFL, foi decidida nos minutos finais com um touchdown terrestre da equipe mandante.
O desenrolar do placar
Os Jets abriram o placar no 1º quarto, faltando 9:17, com um passe de 32 jardas do quarterback Geno Smith para o recebedor Garrett Wilson anotar o touchdown, seguido pelo ponto extra de Jason Sanders. Os Browns responderam ainda no 1º quarto, faltando 3:27, com um field goal de 25 jardas de Andre Szmyt. No 2º quarto, faltando 10:14, Szmyt acertou outro field goal, desta vez de 41 jardas, diminuindo a vantagem para 7 a 6, placar que se manteve até o intervalo após um 3º quarto sem pontuações.
No 4º quarto, faltando 14:37, Jason Sanders ampliou para os mandantes com um field goal de 54 jardas. O Cleveland Browns conseguiu a virada no 4º quarto, faltando 6:15, quando Deshaun Watson conectou um passe de 29 jardas para Denzel Boston marcar o touchdown. No entanto, o chutador Andre Szmyt errou o ponto extra, deixando o placar em 12 a 10 para os visitantes. A resposta definitiva do New York Jets veio no 4º quarto, faltando 3:01 para o fim do jogo: o running back Braelon Allen correu 22 jardas para o touchdown da vitória, e Sanders converteu o ponto extra, fechando o placar em 17 a 12.
Números e destaques individuais
O New York Jets produziu 278 jardas totais contra 195 do Cleveland Browns, mantendo a posse de bola por 30:41. A defesa dos Jets conseguiu sete sacks sobre o quarterback adversário, com destaque para David Bailey, autor de três sacks e sete tackles.
No ataque de Nova York, Geno Smith completou 17 de 30 passes para 182 jardas e um touchdown. O jogo terrestre foi liderado por Braelon Allen, que somou 116 jardas em 24 corridas e um touchdown. O principal recebedor foi Garrett Wilson, com sete recepções para 104 jardas e um touchdown.
Pelo lado dos Browns, Deshaun Watson acertou 14 de 30 passes para 151 jardas e um touchdown, além de sofrer sete sacks. Quinshon Judkins liderou as corridas com 44 jardas em 14 tentativas. Isaiah Bond foi o destaque recebendo a bola, com 74 jardas em três recepções. Na defesa, Quincy Williams registrou 11 tackles.
O confronto evidenciou o trabalho das defesas, com sete sacks a favor do New York Jets e quatro para o Cleveland Browns. A equipe mandante superou as 10 penalidades cometidas, que custaram 102 jardas, e garantiu a vitória com a eficiência de seu jogo terrestre no último quarto.