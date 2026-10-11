O Cincinnati Bengals venceu o Miami Dolphins por 31 a 24 neste domingo (11/10/2026), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens. A partida, válida pela semana 5 da temporada 2026 da NFL, teve como destaque a atuação do quarterback Joe Burrow, que lançou para quatro touchdowns.

O desenrolar do placar

O jogo começou com o Bengals pontuando no 1º quarto, faltando 14:03, em um passe de 4 jardas de Joe Burrow para o touchdown de Mike Gesicki, seguido pelo ponto extra de Evan McPherson. O Dolphins empatou ainda no 1º quarto, faltando 8:02, com uma corrida de 1 jarda de Ollie Gordon para touchdown e o chute de Riley Patterson. No 2º quarto, o time visitante abriu vantagem com dois passes para touchdown de Burrow: um de 6 jardas para Samaje Perine, faltando 11:51, e outro de 2 jardas para Tanner Hudson, faltando 0:55.

Na volta do intervalo, no 3º quarto, faltando 5:13, o Dolphins descontou com um field goal de 29 jardas de Patterson. Porém, faltando 0:39 no mesmo período, Burrow conectou um passe de 45 jardas para o touchdown de Ja’Marr Chase. No 4º quarto, faltando 7:13, o Miami Dolphins marcou um touchdown em passe de 3 jardas de Malik Willis para Kevin Coleman Jr. O Bengals respondeu faltando 2:09 com um field goal de 26 jardas de McPherson. Faltando 0:45 para o fim, Malik Willis correu 1 jarda para anotar o último touchdown do Dolphins, fechando o placar final em 31 a 24.

Estatísticas e destaques individuais

O Cincinnati Bengals produziu 309 jardas totais contra 297 do Miami Dolphins. A equipe visitante teve vantagem no jogo aéreo, com 190 jardas de passe contra 91 do adversário, enquanto os mandantes lideraram no jogo terrestre, somando 206 jardas de corrida contra 119 do Bengals. O Dolphins cometeu três turnovers na partida, incluindo duas interceptações sofridas, enquanto o Bengals teve apenas um desperdício de posse. A defesa de Cincinnati também conseguiu três sacks, enquanto Miami não registrou nenhum.

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Individualmente, Joe Burrow completou 23 de 32 passes para 190 jardas e quatro touchdowns. Seu principal alvo foi Ja’Marr Chase, com seis recepções para 77 jardas e um touchdown. No jogo terrestre, Samaje Perine liderou o Bengals com 68 jardas em 14 corridas. Na defesa, Barrett Carter somou 11 tackles e um sack, e Jordan Battle conseguiu duas interceptações.

Pelo Miami Dolphins, o quarterback Malik Willis completou 14 de 25 passes para 114 jardas, um touchdown e duas interceptações, além de correr para 73 jardas. Ollie Gordon foi o principal corredor da equipe, com 88 jardas em 18 tentativas e um touchdown. Malik Washington liderou nas recepções, com 44 jardas em seis alvos. Na defesa, Jacob Rodriguez registrou 11 tackles.

A vitória do Cincinnati Bengals foi construída com a vantagem no jogo aéreo e o controle da posse de bola, que foi de 30:55 contra 27:35, aproveitando os turnovers cometidos pelo Miami Dolphins para garantir o resultado positivo fora de casa.

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NFL 2026 Classificação da AFC Leste Classificação da AFC Leste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Buffalo Bills 3 1 0 75,0 127 107 +20 2-1 1-0 0-1 2-1 D1 2 New England Patriots 2 2 0 50,0 65 77 -12 1-0 1-2 1-0 2-1 V1 3 New York Jets 1 3 0 25,0 76 84 -8 0-1 1-2 0-0 1-0 D3 4 Miami Dolphins 0 4 0 0,0 46 101 -55 0-1 0-3 0-0 0-2 D4 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →