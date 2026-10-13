O Buffalo Bills venceu o Los Angeles Rams por 37 a 34 na prorrogação, em partida disputada no SoFi Stadium, em Inglewood, na noite desta segunda-feira (12/10/2026), válida pela semana 5 da temporada 2026 da NFL. O confronto foi decidido com um field goal no tempo extra após um empate no tempo regulamentar.

Alternâncias no placar

O Buffalo Bills abriu o placar no 1º quarto, faltando 13:23, com um field goal de 49 jardas de Tyler Bass. Ainda no 1º quarto, faltando 0:10, Bass acertou outro field goal, desta vez de 23 jardas. No 2º quarto, faltando 8:00, o Los Angeles Rams passou à frente com um touchdown de Davante Adams em passe de 4 jardas de Matthew Stafford. A resposta dos Bills veio no 2º quarto, faltando 5:09, com uma corrida de 17 jardas de James Cook para touchdown. No 3º quarto, faltando 10:11, Blake Corum correu 1 jarda para anotar o touchdown dos Rams, mas os Bills retomaram a liderança no 3º quarto, faltando 2:45, quando Josh Allen conectou um passe de 7 jardas para Keon Coleman.

No 4º quarto, faltando 14:16, Puka Nacua recebeu passe de 2 jardas de Stafford para touchdown. Faltando 11:28, Josh Allen correu 1 jarda para a end zone e completou a conversão de dois pontos em passe para Dalton Kincaid. Os Rams empataram no 4º quarto, faltando 7:14, com outro passe de Stafford para Davante Adams, desta vez de 5 jardas. Faltando 1:39, James Cook anotou touchdown em corrida de 5 jardas. O empate dos Rams veio faltando 0:05 no relógio, com Kyren Williams correndo 1 jarda para touchdown. Na prorrogação, faltando 1:55, Tyler Bass acertou um field goal de 45 jardas para garantir a vitória do Buffalo Bills.

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Números do jogo e líderes individuais

O Los Angeles Rams produziu 454 jardas totais contra 436 do Buffalo Bills, além de registrar maior tempo de posse de bola (37:57 contra 30:08) e mais primeiras descidas (33 a 25). Pelo ar, Matthew Stafford completou 40 de 54 passes para 383 jardas e três touchdowns. Seu principal recebedor foi Puka Nacua, com 17 recepções para 138 jardas e um touchdown.

Pelo lado dos Bills, o ataque terrestre obteve ampla vantagem com 234 jardas, contra apenas 77 dos Rams. O quarterback Josh Allen liderou a equipe em jardas corridas, com 121 em 10 tentativas e um touchdown, além de completar 12 de 19 passes para 210 jardas, um touchdown e uma interceptação. James Cook contribuiu com 111 jardas em 25 corridas e dois touchdowns. Na defesa, Cole Bishop liderou os Bills com 11 tackles, enquanto Nathan Landman registrou 13 tackles para os Rams.

A partida mostrou um confronto em que os Rams foram superiores no volume de jogo aéreo e posse de bola, enquanto os Bills compensaram com vantagem em jardas no jogo terrestre para assegurar o resultado positivo.

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NFL 2026 Classificação da NFC Oeste Classificação da NFC Oeste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 San Francisco 49ers 5 0 0 100,0 154 93 +61 3-0 2-0 3-0 3-0 V5 2 Seattle Seahawks 3 2 0 60,0 134 105 +29 2-1 1-1 1-1 1-2 D1 3 Los Angeles Rams 2 2 0 50,0 85 83 +2 1-1 1-1 0-1 2-1 V1 4 Arizona Cardinals 1 4 0 20,0 108 162 -54 0-2 1-2 0-2 0-4 D4 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →