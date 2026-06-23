⚡ Previsões Rápidas Sugestão de aposta: Brasil com mais de 1,5 gols e mais de 4,5 chutes no gol – 1,90 na Superbet Boa oportunidade de aposta: Brasil vence/Mais de 2,5 gols e Vini Jr. marca ou da assistência – odd: 3,25 na Novibet Sugestão alternativa: Ambas as equipes marcam: não – odd 1,58 na Sportingbet Aposta de maior risco: Mais de 2,5 gols e mais de 3,5 cartões – odd 3,75 na Superbet

Escócia e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira, 24 de junho, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O confronto desperta grande expectativa entre os torcedores, e o palpite mais comentado é sobre quem terminará na liderança da chave ao fim da fase de grupos.

A seleção escocesa pode garantir vaga nas oitavas de final com um empate, resultado que a levaria aos quatro pontos. A equipe iniciou sua campanha com uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti e chega em boa posição para buscar a classificação.

Já o Brasil também soma quatro pontos após empatar por 1 a 1 com Marrocos na estreia e vencer o Haiti por 3 a 0 na segunda rodada. A Seleção Brasileira entra em campo buscando confirmar a primeira colocação do grupo e manter o embalo rumo ao mata-mata.

Palpites da Placar para Escócia x Brasil

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Estatísticas-chave: Escócia x Brasil

A Escócia não vence uma seleção sul-americana em Copas do Mundo há oito jogos (dois empates e seis derrotas)

(dois empates e seis derrotas) O Brasil está invicto há cinco partidas em todas as competições , com quatro vitórias e um empate.

, com quatro vitórias e um empate. A Seleção Brasileira também nunca perdeu para a Escócia em Copas do Mundo, somando três vitórias e um empate em quatro confrontos.

Escócia x Brasil – Prévia: Triunfo brasileiro garante a primeira colocação

Escócia x Brasil — Raio X 42º Ranking FIFA 6º Andy Robertson (96) Maior número de caps Neymar (128) John McGinn (21) Mais gols Neymar (79) 1005 Total de convocações 948 99 Total de gols 156

A Escócia chega à última rodada do Grupo C após duas partidas bastante equilibradas na Copa do Mundo de 2026. A seleção estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Haiti e, na sequência, acabou derrotada por 1 a 0 por Marrocos.

Apesar do revés na segunda rodada, a equipe comandada por Steve Clarke deixou uma boa impressão ao competir de igual para igual com os marroquinos. O desempenho reforçou a confiança do elenco para encarar o Brasil.

Antes da derrota para Marrocos, os escoceses vinham de três vitórias consecutivas em todas as competições. O retrospecto recente mostra que a equipe atravessa um momento competitivo e promete dificultar a vida da Seleção Brasileira.

📊 Você Sabia? O Brasil marcou 16 gols em dez jogos contra a Escócia, média de 1,6 por jogo..

Scott McKenna e Aaron Hickey são dúvidas para o confronto, mas a Escócia ainda conta com jogadores experientes e de qualidade. Nomes como Andy Robertson e Scott McTominay seguem como referências da equipe para a decisão.

O Brasil assumiu a liderança do Grupo C após vencer o Haiti por 3 a 0 na segunda rodada. Matheus Cunha marcou duas vezes, enquanto Vinícius Júnior completou o placar para a equipe de Carlo Ancelotti.

Com quatro pontos, a Seleção Brasileira está empatada com Marrocos, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Dessa forma, um empate nesta quarta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, será suficiente para garantir a classificação.

📊 Curiosidade Ao longo da história, Brasil e Escócia mediram forças em dez oportunidades. A Seleção Brasileira leva ampla vantagem no confronto, com oito vitórias e dois empates, enquanto os escoceses ainda buscam seu primeiro triunfo diante dos brasileiros.

A equipe brasileira vive um bom momento e não perde há cinco partidas em todas as competições, com quatro vitórias e um empate. Mesmo assim, Carlo Ancelotti recebeu uma notícia preocupante após a lesão muscular de Raphinha na coxa direita, sofrida ainda no primeiro tempo da partida contra o Haiti.

Por outro lado, Neymar volta a ser opção para a Seleção após ficar fora das duas primeiras rodadas enquanto se recuperava de lesão. A tendência é de uma utilização gradual do camisa 10, enquanto Rayan, revelado pelo Vasco e atualmente no Bournemouth, aparece como uma das alternativas para ocupar a vaga deixada por Raphinha no ataque.

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Escócia x Brasil: onde assistir e provável escalação

Data : Quarta-feira, 24 de junho de 2026

: Quarta-feira, 24 de junho de 2026 Horário : 19h (horário de Brasília)

: 19h (horário de Brasília) Local : Gillette Stadium, em Foxborough., EUA

: Gillette Stadium, em Foxborough., EUA Onde assistir ao vivo: TV Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Ge TV, N Sports, CazéTV (YouTube e Disney+)

Provável escalação da Escócia: Angus Gunn; Nathan Patterson, Jack Hendry, Grant Hanley, Andy Robertson e Kieran Tierney; Ryan Christie, Lewis Ferguson, John McGinn e Scott McTominay; Che Adams. Técnico: Steve Clarke.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá e Vinicius Junior; Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Últimos cinco jogos de Escócia x Brasil

Escócia x Brasil — últimos cinco jogos Escócia x Brasil E V E E V Forma V V V E V 9 Gols marcados 15 3 Gols sofridos 5 VD Copa do Mundo 2026 EV

Palpite da Placar: Escócia 0 x 3 Brasil

A combinação entre mais de 2,5 gols, menos de 9,5 escanteios e mais de 1,5 gols para o Brasil encontra respaldo nos números recentes das duas seleções. Dois dos últimos cinco jogos do Brasil terminaram com mais de 2,5 gols, enquanto esse mercado foi vencedor em três das últimas cinco partidas da Escócia. Além disso, a Seleção Brasileira tem média de 1,75 gol marcado nos últimos quatro compromissos.

Já o mercado de escanteios também chama atenção. A Escócia registra média de 4,4 escanteios por jogo nos últimos cinco confrontos, enquanto o Brasil apresenta média de 4,5 no mesmo período. Somadas, as equipes ficam abaixo da linha proposta de 9,5 escanteios, reforçando o valor dessa combinação para a partida.

📈 Principais dicas — Escócia x Brasil > Mais de 2,5 gols: Sim | Odds: 1,87 | Probabilidade: Aposta com boas chances > Menos de 9,5 escanteios: Sim | Odds: 1,64 | Probabilidade: Provável > Mais de 1,5 gols para o Brasil: Sim | Odds: 1,53 | Probabilidade: Aposta com boas chances > Placar exato: Escócia 0 x 3 Brasil | Odds: 8,20 | Probabilidade: Arriscado

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Perguntas frequentes para Escócia x Brasil

Confira as dúvidas frequentes dos leitores e apostadores para o terceiro jogo do Brasil pelo Grupo C da Copa do Mundo.