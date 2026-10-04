O New England Patriots venceu o Buffalo Bills por 29 a 26 neste domingo, 4, no Highmark Stadium, em Orchard Park, em partida válida pela semana 4 da temporada 2026 da NFL. A vitória foi garantida com um touchdown nos minutos finais do último quarto.

Alternância no placar e decisão no fim

O jogo começou com o Patriots abrindo o placar no 1º quarto, faltando 7:01, com um passe de 14 jardas de Drake Maye para touchdown de Romeo Doubs, seguido do ponto extra de Andy Borregales. No 2º quarto, o Bills reagiu. Faltando 14:15, James Cook correu 8 jardas para o touchdown. O Patriots voltou à frente faltando 5:38, com uma corrida de 1 jarda de Rhamondre Stevenson para a end zone e o ponto extra. O Bills empatou novamente faltando 1:00, com Josh Allen correndo 2 jardas para o touchdown, e virou o jogo para 17 a 14 faltando 0:02, com um field goal de 27 jardas de Tyler Bass.

No 3º quarto, faltando 8:15, o Patriots retomou a liderança com outro passe de Drake Maye para Romeo Doubs, desta vez de 2 jardas, e o ponto extra. No 4º quarto, o Bills encostou com um field goal de 38 jardas de Tyler Bass, faltando 11:07. Faltando 4:27, Josh Allen conectou um passe de 34 jardas para touchdown de Keon Coleman, mas a conversão de dois pontos falhou, deixando o placar em 26 a 21 para o time mandante. A resposta final do Patriots veio no 4º quarto, faltando 1:50, quando Drake Maye lançou 23 jardas para o touchdown de Efton Chism III. Na sequência, Maye passou para Rhamondre Stevenson anotar a conversão de dois pontos e fechar o placar em 29 a 26.

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Números e destaques individuais

O New England Patriots terminou a partida com 404 jardas totais contra 340 do Buffalo Bills. O time visitante teve vantagem no tempo de posse de bola, com 33:41 contra 26:19, e conseguiu 26 primeiras descidas contra 19 do adversário. Ambas as equipes cometeram dois turnovers e sofreram uma interceptação e um sack cada. Na red zone, o Patriots converteu as três oportunidades que teve, enquanto o Bills converteu duas de quatro.

Pelo Patriots, o quarterback Drake Maye completou 22 de 37 passes para 269 jardas, três touchdowns e uma interceptação, além de liderar a equipe em jardas de corrida, com 53 em oito tentativas. O recebedor Romeo Doubs anotou dois touchdowns e somou 58 jardas em seis recepções, enquanto Hunter Henry teve cinco recepções para 62 jardas. Na defesa, Robert Spillane liderou com oito tackles e Craig Woodson conseguiu uma interceptação.

No Bills, Josh Allen acertou 23 de 33 passes para 253 jardas, um touchdown e uma interceptação. O jogo terrestre foi liderado por James Cook, com 75 jardas e um touchdown em 12 corridas. Keon Coleman foi o principal recebedor da partida, com 116 jardas e um touchdown em seis recepções. Defensivamente, Dorian Williams registrou oito tackles e Dee Alford interceptou um passe.

A partida mostrou um confronto de constantes trocas de liderança no placar, com o New England Patriots aproveitando sua eficiência na red zone e a posse de bola superior para garantir a vitória na reta final do jogo.

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