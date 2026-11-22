O New York Giants venceu o Jacksonville Jaguars por 23 a 18 neste domingo (22/11), no MetLife Stadium, em East Rutherford. A partida, válida pela semana 11 da temporada 2026, foi marcada pela eficiência dos mandantes na red zone e pelos turnovers forçados pela defesa nova-iorquina.
Construção da vantagem do Giants
O Jaguars abriu o placar no 1º quarto. Faltando 11:58, Cam Little acertou um field goal de 42 jardas. O Giants respondeu faltando 6:06 com um field goal de 53 jardas de Dominic Zvada. A virada dos mandantes veio faltando 2:07, quando Jameis Winston anotou um touchdown em corrida de uma jarda, seguido pelo ponto extra de Zvada.
No 2º quarto, faltando 11:23, Little diminuiu para o Jaguars com um field goal de 35 jardas. O Giants ampliou faltando 6:04, quando J.J. McCarthy conectou um passe de oito jardas para o touchdown do recebedor Malik Nabers, com Zvada convertendo o ponto extra. Faltando 0:11, Zvada acertou mais um field goal, desta vez de 54 jardas.
Reação insuficiente no último quarto
Após um 3º quarto sem pontuações, o Jaguars voltou a marcar no 4º quarto. Faltando 12:17, Little converteu um field goal de 31 jardas. O Giants respondeu faltando 10:03 com um field goal de 43 jardas de Zvada. A equipe visitante tentou uma reação faltando 6:39, quando Trevor Lawrence lançou para o touchdown de 18 jardas de Brian Thomas Jr., mas a tentativa de conversão de dois pontos falhou. Faltando 3:40, Little acertou seu quarto field goal no jogo, de 26 jardas, dando números finais ao confronto.
Números e destaques individuais
Apesar da derrota, o Jaguars produziu mais no ataque, somando 354 jardas totais contra 238 do Giants. No entanto, a equipe visitante sofreu com as penalidades, cometendo 13 faltas para 107 jardas, e teve um aproveitamento ruim na red zone, convertendo apenas uma de seis oportunidades. O Giants converteu duas de três chances na red zone e não sofreu interceptações.
Pelo Giants, o quarterback J.J. McCarthy completou 18 de 38 passes para 173 jardas e um touchdown. Malik Nabers liderou as recepções com sete capturas para 55 jardas e um touchdown. Na defesa, Jevon Holland registrou nove tackles, enquanto Deonte Banks e Paulson Adebo conseguiram uma interceptação cada.
No Jaguars, Trevor Lawrence terminou com 25 passes completos em 47 tentativas, somando 301 jardas, um touchdown e duas interceptações. O recebedor Parker Washington foi o principal alvo, com oito recepções e 103 jardas. Na defesa, Foyesade Oluokun liderou com nove tackles.
O confronto mostrou um Giants eficiente para capitalizar suas chances no ataque e uma defesa capaz de forçar turnovers importantes para garantir a vitória em casa.