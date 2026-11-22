O Denver Broncos venceu o Las Vegas Raiders por 38 a 24 neste domingo (22/11), no Empower Field at Mile High, em Denver. O grande destaque da partida foi o running back Jonah Coleman, que anotou três touchdowns terrestres para os mandantes.
Início forte e reação
O Broncos abriu o placar no 1º quarto. Faltando 8:43, Wil Lutz acertou um field goal de 38 jardas. No 2º quarto, faltando 14:50, Bo Nix conectou um passe de uma jarda para o touchdown de Adam Trautman. Pouco depois, faltando 10:35, Jonah Coleman correu uma jarda para ampliar. O Raiders respondeu faltando 6:43 com um field goal de 28 jardas de Matt Gay. Faltando 2:45, Fernando Mendoza encontrou Ashton Jeanty para um touchdown de 68 jardas.
Empate e definição
No 3º quarto, o time visitante buscou o empate. Faltando 5:13, Mendoza lançou 19 jardas para o touchdown de Ian Thomas. Porém, faltando 0:20, Coleman anotou seu segundo touchdown em uma corrida de quatro jardas. No 4º quarto, faltando 9:21, o running back do Broncos visitou a end zone pela terceira vez, agora em uma corrida de sete jardas. O Raiders encostou faltando 4:29, quando Mendoza passou sete jardas para Jack Bech marcar um touchdown. A definição do placar veio faltando 1:52, com Ja’Quan McMillian retornando uma interceptação de 35 jardas para touchdown.
Números e destaques
Apesar da derrota, o Raiders teve mais jardas totais (370 contra 351). O Broncos compensou com eficiência na red zone, convertendo as quatro oportunidades que teve, e no controle do relógio, com 33:44 de posse de bola. A defesa de Denver também se destacou com cinco sacks.
Pelo Broncos, Jonah Coleman liderou o jogo terrestre com 111 jardas em 24 corridas e três touchdowns. Bo Nix completou 19 de 35 passes para 225 jardas, um touchdown e uma interceptação. Evan Engram foi o principal recebedor com 74 jardas. No Raiders, Fernando Mendoza lançou para 267 jardas, três touchdowns e uma interceptação. Ashton Jeanty somou 79 jardas terrestres e 90 recebidas, com um touchdown. Na defesa, Nakobe Dean liderou Las Vegas com 12 tackles e um sack.
A partida mostrou um Denver Broncos eficiente no jogo corrido e oportunista na defesa para garantir o resultado positivo em casa.