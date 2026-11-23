O San Francisco 49ers venceu o Minnesota Vikings por 35 a 10 no Estadio Banorte, em Mexico City, neste domingo (22/11/2026). O destaque da partida foi o quarterback Brock Purdy, que comandou o ataque do 49ers com três passes para touchdown e garantiu o triunfo em campo neutro.
O desenrolar do placar
O San Francisco 49ers abriu o placar no 1º quarto. Faltando 11:16, Brock Purdy lançou para George Kittle anotar um touchdown, seguido pelo ponto extra de Eddy Pineiro. Faltando 1:13, o Minnesota Vikings empatou com uma corrida para touchdown de Aaron Jones e o ponto extra de Will Reichard.
No 2º quarto, faltando 14:13, Purdy encontrou Kittle novamente para outro touchdown, com Pineiro convertendo o chute. Faltando 6:48, Reichard acertou um field goal de 48 jardas para o Vikings. Faltando 2:09, Purdy conectou um passe para touchdown com Mike Evans e Pineiro fez o ponto extra. Logo depois, faltando 1:59, Ji’Ayir Brown retornou uma interceptação de 18 jardas para touchdown, com mais um acerto de Pineiro.
O 3º quarto não teve pontuações. No 4º quarto, faltando 13:26, Christian McCaffrey correu para um touchdown e Pineiro converteu o ponto extra, fechando o placar.
Números e destaques individuais
O 49ers somou 343 jardas totais contra 324 do Vikings. O time de San Francisco teve 20 primeiras descidas contra 19 de Minnesota. Na red zone, o 49ers converteu 4-4, enquanto o Vikings converteu 1-3. O Vikings cometeu dois turnovers no jogo, contra nenhum do 49ers.
Pelo 49ers, Brock Purdy completou 21 de 26 passes para 255 jardas e três touchdowns. Mike Evans liderou as recepções com 109 jardas em seis recepções, incluindo um touchdown. No jogo terrestre, Christian McCaffrey teve 12 corridas para 49 jardas e um touchdown. Na defesa, Renardo Green conseguiu nove tackles e Ji’Ayir Brown teve uma interceptação retornada para touchdown.
Pelo Vikings, Kirk Cousins completou 26 de 38 passes para 235 jardas e sofreu uma interceptação. Justin Jefferson foi o principal recebedor com sete recepções e 86 jardas. Jordan Mason liderou as corridas com 38 jardas em 11 tentativas. Na defesa, Blake Cashman e James Pierre registraram nove tackles cada.
A partida mostrou um ataque eficiente do 49ers, que aproveitou suas chances na red zone e não cometeu turnovers para garantir a vitória em Mexico City.