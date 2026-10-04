O Minnesota Vikings venceu o Miami Dolphins por 15 a 10 neste domingo, 4, no U.S. Bank Stadium, em Minneapolis. A partida, válida pela semana 4 da temporada 2026 da NFL e iniciada às 17h05 (horário de Brasília), teve como grande destaque o chutador Will Reichard, responsável por todos os pontos da equipe mandante.

O jogo dos field goals

O primeiro tempo foi marcado exclusivamente por acertos do Minnesota Vikings. No 1º quarto, faltando 7:54, Will Reichard converteu um field goal de 47 jardas para abrir o placar. No 2º quarto, o chutador ampliou a vantagem com mais dois chutes precisos: um de 50 jardas, faltando 7:08, e outro de 33 jardas, com o cronômetro zerado (faltando 0:00), levando o jogo para o intervalo em 9 a 0.

Os Dolphins responderam no 3º quarto, faltando 11:56, com um field goal de 27 jardas de Riley Patterson. O Vikings voltou a pontuar faltando 6:35, com mais um field goal de Reichard, desta vez de 41 jardas. A única visita à end zone na partida aconteceu ainda no 3º quarto, faltando 0:11, quando o running back Ollie Gordon correu 12 jardas para anotar um touchdown para o Miami Dolphins. Com o ponto extra de Patterson, o placar ficou em 12 a 10 para os mandantes.

No 4º quarto, faltando 6:41, Will Reichard acertou seu quinto field goal no jogo, um chute de 29 jardas, definindo o placar final em 15 a 10 para o Minnesota Vikings.

Números e líderes

As estatísticas mostram uma grande diferença no volume de jogo. O Minnesota Vikings teve a posse de bola por 39:11, contra apenas 20:49 do Miami Dolphins. Os mandantes também lideraram em jardas totais (336 a 198), jogadas (72 a 37) e primeiras descidas (20 a 8).

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Pelo lado do Vikings, o quarterback Kyler Murray completou 27 de 37 passes para 247 jardas. Seu principal recebedor foi T.J. Hockenson, com 13 recepções para 119 jardas. No jogo terrestre, Aaron Jones somou 94 jardas em 20 corridas. A defesa mandante conseguiu dois sacks, e Blake Cashman liderou a equipe com 8 tackles.

No Miami Dolphins, Malik Willis terminou com 9 passes completos em 17 tentativas, somando 85 jardas. O destaque ofensivo foi Ollie Gordon, que correu para 100 jardas em 9 tentativas, incluindo o único touchdown do jogo. Malik Washington recebeu 5 passes para 67 jardas. Na defesa, Jacob Rodriguez registrou expressivos 18 tackles, e a unidade conseguiu quatro sacks sobre o quarterback adversário.

O confronto terminou com a vitória do Minnesota Vikings, que controlou o relógio e contou com a precisão de Will Reichard (5 acertos em 5 tentativas de field goal) para superar o Miami Dolphins, mesmo sem anotar touchdowns.

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NFL 2026 Classificação da NFC Norte Classificação da NFC Norte # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Minnesota Vikings 3 0 0 100,0 71 41 +30 1-0 2-0 2-0 3-0 V3 2 Chicago Bears 2 1 0 66,7 89 53 +36 1-1 1-0 0-1 2-1 V1 3 Detroit Lions 2 1 0 66,7 93 95 -2 2-0 0-1 0-0 1-0 V1 4 Green Bay Packers 1 2 0 33,3 56 91 -35 0-1 1-1 0-1 0-2 D1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →