O Indianapolis Colts venceu o Washington Commanders por 30 a 13 na manhã deste domingo, 4. A partida, válida pela semana 4 da temporada 2026 da NFL, foi disputada no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. O destaque da vitória foi o running back Jonathan Taylor, que anotou dois touchdowns terrestres para a equipe de Indianápolis.
Construção do placar
O Washington Commanders abriu o placar no 1º quarto com dois field goals do chutador Drew Stevens. O primeiro, de 31 jardas, ocorreu faltando 12:57, e o segundo, de 29 jardas, faltando 6:21, deixando o jogo em 6 a 0. No 2º quarto, o Indianapolis Colts assumiu a liderança. Faltando 3:23, Jonathan Taylor correu 5 jardas para o touchdown. Com o cronômetro zerado (faltando 0:00), Spencer Shrader acertou um field goal de 48 jardas, levando o placar para 10 a 6 no intervalo.
No 3º quarto, faltando 12:45, Jonathan Taylor anotou mais um touchdown em corrida de 5 jardas. O Commanders respondeu rápido: faltando 10:39, o quarterback Athan Kaliakmanis lançou um passe de 47 jardas para o recebedor Treylon Burks marcar o touchdown. Faltando 7:03, Spencer Shrader converteu um field goal de 52 jardas, ampliando para 20 a 13. No 4º quarto, o Colts consolidou a vitória. Faltando 11:38, o quarterback Daniel Jones correu 4 jardas para o touchdown. Faltando 5:48, Shrader acertou seu terceiro field goal, desta vez de 44 jardas, fechando o placar em 30 a 13.
Estatísticas e líderes
Apesar da derrota, o Washington Commanders produziu mais jardas totais que o adversário (317 contra 257) e teve melhor média de jardas por jogada (5.2 contra 3.9). No entanto, a equipe cometeu 10 penalidades, perdendo 84 jardas, enquanto o Colts teve apenas uma penalidade para 5 jardas. O Indianapolis também foi perfeito na red zone, convertendo suas três oportunidades, enquanto o Washington falhou nas duas vezes em que esteve na área de pontuação.
Pelo Indianapolis Colts, Daniel Jones completou 19 de 34 passes para 143 jardas e sofreu uma interceptação. O jogo terrestre foi liderado por Jonathan Taylor, com 20 corridas para 95 jardas e dois touchdowns. Entre os recebedores, Laquon Treadwell teve 5 recepções para 42 jardas. Na defesa, Justin Walley registrou 8 tackles e um sack, e Jaylon Carlies conseguiu uma interceptação.
No Washington Commanders, Athan Kaliakmanis completou 15 de 33 passes para 186 jardas, um touchdown e uma interceptação. Marcus Mariota também atuou, completando 3 de 4 passes para 46 jardas, e liderou o time em jardas terrestres com uma corrida de 35 jardas. Dyami Brown foi o principal recebedor com 65 jardas em 3 recepções. Defensivamente, Amik Robertson liderou com 9 tackles e Rasul Douglas interceptou um passe.
A partida mostrou um Indianapolis Colts eficiente na red zone e nos chutes de field goal, garantindo o resultado positivo em Londres mesmo com menor produção de jardas totais que o Washington Commanders.