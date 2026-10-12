Neste final de semana, a segunda fase da Série C chegou ao fim, com a definição dos quatro clubes que conseguiram acesso e os dois que farão a final do torneio.
Após o Santa Cruz se garantir na Série B na última semana, Maringá, Ferroviária-SP e Inter de Limeira seguiram o mesmo caminho.
No sábado, o Maringá bateu o Floresta por 2 a 0 e, além da vaga, também conquistou um lugar na decisão do torneio.
A equipe paranaense enfrenta a Ferroviária-SP, que após ter o jogo adiado em decorrência da suspensão da partida entre Brusque e Paysansadu, venceu a Inter de Limeira também por 2 a 0.
Aliás, o empate em 1 a 1 entre a equipe quadricolor e o Papão da Curuzu manteve ambos na Série C, mas colocou o Leão da Paulista na Série B de 2027.
Acessos para a Série B
- Grupo B
Maringá
Santa Cruz
- Grupo C
Ferroviária-SP
Inter de Limeira
Final da Série C
Ferroviária-SP e Maringá chegam à final da Série C com 11 pontos cada um. No entanto, a equipe paulista tem melhor saldo de gols e, sendo assim, decide o título em casa.
A princípio, As partidas ocorrem nos próximos dois domingos (18 e 25). No entanto, as datas e horários em definitivo ainda são estudados pela CBF.
Além da taça, o capeão ganha vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.
- 18 de outubro
Maringá x Ferroviária-SP
- 25 de outubro
- Ferroviária-SP x Maringá