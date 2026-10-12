Neste final de semana, a segunda fase da Série C chegou ao fim, com a definição dos quatro clubes que conseguiram acesso e os dois que farão a final do torneio.

Após o Santa Cruz se garantir na Série B na última semana, Maringá, Ferroviária-SP e Inter de Limeira seguiram o mesmo caminho.

No sábado, o Maringá bateu o Floresta por 2 a 0 e, além da vaga, também conquistou um lugar na decisão do torneio.

A equipe paranaense enfrenta a Ferroviária-SP, que após ter o jogo adiado em decorrência da suspensão da partida entre Brusque e Paysansadu, venceu a Inter de Limeira também por 2 a 0.

Aliás, o empate em 1 a 1 entre a equipe quadricolor e o Papão da Curuzu manteve ambos na Série C, mas colocou o Leão da Paulista na Série B de 2027.

Acessos para a Série B

Grupo B

Maringá

Santa Cruz

Grupo C

Ferroviária-SP

Inter de Limeira

Final da Série C

Ferroviária-SP e Maringá chegam à final da Série C com 11 pontos cada um. No entanto, a equipe paulista tem melhor saldo de gols e, sendo assim, decide o título em casa.

A princípio, As partidas ocorrem nos próximos dois domingos (18 e 25). No entanto, as datas e horários em definitivo ainda são estudados pela CBF.

Além da taça, o capeão ganha vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

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