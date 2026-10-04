Neste sábado, 3, o Santa Cruz garantiu retorno à Série B em 2027 após empatar com o Maringá, na Arena Pernambuco, pela 5ª rodada do Grupo B da Série C do Brasileirão.

A festa em São Lourenço da Mata foi completa: o clube pernambucano igualou a maior marca de público da história da arena (45.500 pagantes), além de registrar a maior renda da história do local, com R$ 2.039.778,44 arrecadados.

Adeílson Maranhão inaugurou o marcador para o time do sul com apenas 17 segundos de jogos. O Santa Cruz só chegou ao empate no segundo tempo, logo aos 5 minutos, com Pedro Favela.

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Apesar do empate, o Maringá ainda pode conseguir o acesso na última rodada contra o Floresta, em casa — com a vantagem do empate, já que possui 8 pontos contra 5 do futuro rival, que ainda precisa tirar saldo de três gols.

O Santinha, líder com 11 pontos, não pode mais ser alcançado pelos terceiro colocado do grupo, mas precisa de um empate na rodada derradeira, contra o Botafogo-PB, como visitante, para se garantir em primeiro e jogar a decisão da Série C.