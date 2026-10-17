O primeiro capítulo da grande final do Brasileiro da Série C de 2026 terminou sem um vencedor. Neste sábado, 17, Maringá e Ferroviária-SP empataram por 1 a 1 no jogo de ida da decisão. Os mandantes abriram o placar na etapa final, mas a equipe paulista buscou a igualdade nos acréscimos, deixando a disputa pelo título totalmente em aberto para o segundo confronto.

Vantagem e empate nos acréscimos

Após um primeiro tempo sem alterações no placar, a rede balançou apenas na segunda etapa. Aos 71 minutos, Ronald Camarão marcou para o Maringá, contando com a assistência de Lucas Bonifacio. O resultado dava a vantagem aos donos da casa, mas a Ferroviária-SP conseguiu reagir nos instantes finais. Aos 92 minutos, a equipe visitante chegou ao gol de empate, selando o 1 a 1 definitivo.

Disparidade nas advertências

O confronto registrou um contraste no número de infrações punidas com cartão. O Maringá terminou a partida com cinco cartões amarelos: Adeilson e Ivan Campanari foram advertidos no primeiro tempo, enquanto Serginho, Iago Santana e Edison Negueba receberam o cartão na etapa complementar.

A Ferroviária-SP, por sua vez, não teve nenhum atleta amarelado durante a partida.

Decisão no jogo de volta

Com o empate no jogo de ida, o confronto segue aberto e a definição do campeão fica para os próximos 90 minutos. A taça da Série C será decidida no próximo sábado, 24, quando a Ferroviária-SP e o Maringá voltam a se enfrentar pela partida de volta da competição nacional.