Na tarde deste domingo, 11, a Ferroviária-SP venceu a Inter de Limeira por 2 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e garntiu vaga na final da Série C do Brasileirã0 2026. O confronto, válido pela sexta rodada do Grupo A, teve gols marcados apenas na etapa final, garantindo o triunfo dos donos da casa.

Mesmo com a derrota, a Inter de Limeira manteve a segunda posição da chave e jogará a Série B em 2027.

Primeiro tempo de cartões para os visitantes

A partida começou sem alterações no placar durante os primeiros 45 minutos. Os únicos registros na súmula antes do intervalo foram as advertências aplicadas à equipe visitante.

A Inter de Limeira recebeu dois cartões amarelos: o primeiro para Romarinho, aos 28 minutos, e o segundo para Fabricio Dias, já nos acréscimos, aos 47 minutos. A Ferroviária-SP não foi advertida com cartões ao longo de todo o jogo.

Gols na etapa final definem o placar

Na volta para o segundo tempo, a Ferroviária-SP conseguiu balançar as redes e definir a partida. Aos 61 minutos, Lucas Rodrigues abriu o placar para os donos da casa. Mais tarde, aos 86 minutos, a equipe de Araraquara marcou o segundo gol, fechando a conta na Arena Fonte Luminosa em 2 a 0.

Final da Série C 2026

Com a vitória, a Ferroviária-SP encara o Maringá na decisão da Série C de 2026. A equipe paranaense garantiu a vaga após vencer o Floresta e contar com a derrota do Santa Cruz para o Botafogo-PB.

Serão dois jogos, nos dois próximos domingos (18 e 25 de outubro), com horários a serem definidos pela CBF. O Maringá decide o título em casa, por ter avançado com a melhor campanha.