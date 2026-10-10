O Maringá conquistou a mais importante vitória da equipe na Série C do Brasileirão, até o momento. Isso porque, o triunfo por 2 a 0 sobre o Floresta neste sábado, 10, no Estádio Regional Willie Davids, garantiu não apenas o acesso do time, mas também uma vaga na final do torneio.

Após um primeiro tempo sem gols, Ronald Camarão e Paulinho balançaram as redes para garantir o resultado, em um jogo que teve o time visitante atuando com um a menos após a expulsão de Matheus Lima.

Primeiro tempo sem alterações no placar

O duelo começou com as duas equipes em campo, mas a primeira etapa foi marcada pela ausência de gols. O único registro na cronologia nos 45 minutos iniciais foi o cartão amarelo recebido por Nonato, do Floresta, aos 31 minutos, levando o empate para o intervalo.

Gols e expulsão definem o confronto

O cenário mudou completamente no segundo tempo. Aos 56 minutos, Ronald Camarao abriu o placar para o Maringá. A situação do Floresta se complicou logo na sequência, aos 61 minutos, quando Matheus Lima, que havia entrado no início da etapa final, recebeu cartão vermelho direto e foi expulso, deixando a equipe visitante com dez jogadores em campo.

Com a vantagem numérica e no placar, o time da casa aproveitou para ampliar. Aos 74 minutos, Paulinho marcou o segundo gol, selando o resultado de 2 a 0. Após o tento, ambas as equipes promoveram diversas substituições, mas o placar permaneceu inalterado até o fim.

Quem ficou de fora da decisão foi o Santa Cruz, que perdeu para o Botafogo-PB.