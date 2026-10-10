O Botafogo-PB venceu o já classificado Santa Cruz por 1 a 0 na tarde deste sábado, 10, em confronto válido pela sexta rodada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Em um duelo decidido apenas na reta final, Dudu Hatamoto, que entrou no decorrer da partida, balançou as redes aos 83 minutos para garantir o triunfo dos donos da casa.

O resultado tem um peso importante para o momento das duas equipes na competição. O Botafogo-PB chegou ao confronto tentando se recuperar de uma sequência de cinco jogos sem vitórias, acumulando três derrotas e dois empates. Já o Santa Cruz vivia uma fase oposta e acabou perdendo uma invencibilidade recente que contava com três vitórias e dois empates nos seus últimos cinco compromissos.

Primeira etapa sem alterações no placar

O primeiro tempo do confronto foi marcado pela ausência de gols. O único registro da etapa inicial ocorreu aos 38 minutos, quando Saimon, do Botafogo-PB, recebeu cartão amarelo. Sem mudanças no marcador, as equipes foram para o intervalo com o empate zerado.

Substituições e o gol decisivo

Na volta para o segundo tempo, os donos da casa começaram a mexer na equipe logo aos 46 minutos, com a entrada de Patric Calmon no lugar de Bull. Aos 62 minutos, uma série de substituições mudou a configuração das duas equipes. Pelo lado do Santa Cruz, Joao Pedro e Matheus Cadorini entraram nas vagas de Willian Junior e Eron. No Botafogo-PB, Gustavo substituiu Diego Tavares e Dudu Hatamoto entrou no lugar de Kayon, alteração que definiria o rumo da partida.

O jogo seguiu com os times buscando alternativas no banco de reservas. O Santa Cruz ainda promoveu as entradas de Andrey, Alex Ruan e Arilson, e viu Everaldo ser advertido com cartão amarelo aos 65 minutos. Pelo lado mandante, Giovanni e Lucas Candido também foram acionados aos 74 minutos.

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A definição do confronto aconteceu aos 83 minutos. Dudu Hatamoto, acionado na metade da etapa final, marcou o gol solitário da partida, decretando o 1 a 0 no placar. Antes do apito final, Edson Miranda ainda recebeu o segundo cartão amarelo dos visitantes, aos 88 minutos, encerrando o duelo com a vitória simples que quebrou a sequência negativa do time paraibano.

Enquanto isso, o Santa Cruz encerra a participação na Série C sem conseguir uma vaga na final do torneio, que ficou com o Maringá.