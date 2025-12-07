Em uma tarde de drama, reviravoltas e muitos gols no Nilton Santos, o Botafogo venceu o Fortaleza por 4 a 2, em partida válida pela última rodada do Brasileirão Série A de 2025. O resultado garantiu ao time carioca a sexta colocação e a vaga na próxima Libertadores, enquanto selou o destino trágico do Tricolor do Pici, que, com a derrota combinada a outros resultados, foi rebaixado para a segunda divisão nacional.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Ilusão tricolor e reação alvinegra

O jogo começou com a tensão típica de uma final. O Fortaleza, precisando desesperadamente da vitória para sobreviver na elite, iniciou a partida explorando os erros do adversário. A estratégia funcionou aos 16 minutos, quando Breno Lopes aproveitou uma sobra na entrada da área e soltou uma bomba no ângulo, abrindo o placar e dando esperanças à torcida leonina.

No entanto, o Botafogo, impulsionado por Vitinho — o nome do primeiro tempo —, cresceu no jogo. Após acertar o travessão e criar diversas chances, o empate veio no apagar das luzes da etapa inicial. Aos 49 minutos, Álvaro Montoro dominou com classe na área e acertou um chute indefensável no ângulo esquerdo, um golaço que mudou o ânimo para o intervalo.

Caos, VAR e o golpe de misericórdia

O segundo tempo foi frenético. Logo no primeiro minuto, Arthur Cabral, que não marcava desde agosto, desencantou e virou o jogo para o Botafogo com um peixinho certeiro. O Glorioso parecia ter matado o jogo quando Barrera marcou um golaço em contra-ataque pouco depois, mas o VAR entrou em ação de forma decisiva.

A arbitragem anulou o terceiro gol botafoguense e assinalou um pênalti para o Fortaleza em um lance anterior, por toque de mão de Marçal. Adam Bareiro converteu a cobrança, empatando o jogo em 2 a 2 e recolocando o Leão na partida. O empate, porém, não servia para os visitantes, que se lançaram ao ataque e deixaram espaços fatais.

Aos 38 minutos, a esperança cearense ruiu. Em cobrança de escanteio de Santi Rodríguez, o lateral Marçal subiu no terceiro andar para cabecear e colocar o Botafogo novamente à frente. Nos acréscimos, com o Fortaleza entregue e desorganizado, Mateo Ponte aproveitou cruzamento de Kauan Toledo para fechar a conta em 4 a 2, decretando o rebaixamento do rival e a festa alvinegra no Rio de Janeiro.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas .