Após suspensão do jogo no último sábado, 10, Brusque e Paysandu ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo, 11, em partida válida pela sexta rodada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Italo Carvalho colocou a equipe visitante em vantagem no início do jogo, mas Jeferson garantiu a igualdade para os donos da casa na etapa final.
Com o resultado, tanto os donos da casa quanto o Papão não garantiram acesso à Série B de 2027. As vagas as outras duas equipes da chave, Ferroviária-SP e Inter de Limeira.
Jogo reiniciado e reação do Brusque
O confronto reiniciou no final do segundo tempo, quando Paysandu vencia por 1 a 0, com gol de Italo Carvalho marcado aos 11 minutos da primeira etapa.
No segundo tempo, o Brusque passou a acumular cartões amarelos. Jeferson foi advertido aos 53 minutos, seguido por Gazao e outro jogador da equipe aos 56. Aos 68 minutos, o time mandante mexeu novamente, com as entradas de Ariel e Clinton nos lugares de Gazao e Adrianinho. Aos 72 minutos, Jeferson marcou para o Brusque, decretando o 1 a 1.
Na reta final, aos 83 e 88 minutos, o Paysandu promoveu quatro substituições, colocando N. Schiappacasse, Eduardo, Thayllon e Radsley em campo, mas o placar permaneceu inalterado.
O Brusque encerrou o jogo com quatro cartões amarelos no total, enquanto o Paysandu não foi advertido.