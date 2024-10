AO VIVO: Brusque x Chapecoense pela série B

O Brusque recebe a Chapecoense em casa em confronto válido pela série B do Brasileirão, em um confronto direto pelo rebaixamento. O Brusque esta na 19ª colocação com 33 pontos, 3 pontos atrás do primeiro fora, o CRB. Já a Chapecoense ocupa a 15ª posição com 37 pontos, ou seja, apenas um ponto fora da zona.

Brusque x Chapecoense minuto a minuto

