O Brusque recebeu o Paysandu na Arena Simon, em Santa Catarina, por uma vaga de acesso, na última rodada do quadrangular da Série C. No entanto, o jogo acabou suspenso após quase duas horas, em decorrência de problemas na estrutura da arquibancada visitante.

Segundo o ge, antes mesmo de a bola rolar, já coriam relatos de supelotação no setor, que teve ingressos esgotados e cuja capacidade é de 613 torcedores. O local também comporta uma torre de transmissão da partida, que chacoalhou bastante enquanto a bola rolou.

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A estrutura, inclusive, foi o motivo da partida ter sido paralisada aos 46 minutos do primeiro tempo, quando o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi acionado por representantes dos órgãos de segurança pública presentes no estádio e pelo delegado da partida.

Na sequência, o sistema de som do estádio pediu que os torcedores não pulassem, para evitar o balanço da torre.

Com 30 minutos de paralisação, um novo comunicado pediu que apoiadores do Brusque permitissem o remanejamendo dos visitantes para uma área de dez metros destinada à torcida da casa, com capacidade estimada para 150 torcedores.

O Paysandu vencia por 1 a 0. O jogo será retomado às 15h de domingo, 11.

Ferroviária x Inter de Limeira

Na Fonte Luminosa, Ferroviária e Inter de Limeira também disputavam vaga de acesso para a Série B.

A partida também foi paralisada e só seria retomada quando a bola rolasse para Brusque e Paysandu, o que garantiria a realização simultânea dos dois jogos.