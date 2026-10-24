O Maringá venceu a Ferroviária-SP por 2 a 1 neste sábado, 24, no jogo de volta da final do Brasileiro Série C. Como a partida de ida havia terminado empatada em 1 a 1, o resultado garantiu o triunfo por 3 a 2 no placar agregado, e o Maringá avança na competição.

Início avassalador define o rumo

O Maringá construiu a sua vantagem logo nos primeiros minutos de bola rolando. Aos 4 minutos do primeiro tempo, Lucas Bonifacio abriu o placar. Pouco depois, aos 12 minutos, foi a vez de Ronald Camarao marcar o segundo gol da equipe. Ainda na etapa inicial, a Ferroviária-SP promoveu suas primeiras mudanças: aos 29 minutos, Guilherme Ferreira e Schilling Arthur entraram nas vagas de Carlao e Ricardinho, respectivamente. O primeiro tempo terminou com o placar de 2 a 0 e um cartão amarelo para Wendel Lomar, do Maringá, nos acréscimos.

Cartões e gol na reta final

Na volta para o segundo tempo, o jogo registrou um alto número de advertências para o lado do Maringá. A equipe recebeu cinco cartões amarelos na etapa complementar: Ronald Carvalho (aos 59 minutos), Gabriel Souza (aos 61), Ronald Camarao (aos 72), Lucas Bonifacio (aos 79) e mais um jogador não informado nos acréscimos, totalizando seis amarelos no jogo contra nenhum da Ferroviária-SP.

A Ferroviária-SP conseguiu descontar na reta final da partida. Aos 82 minutos, Alencar marcou o primeiro gol do time paulista. Logo em seguida, aos 85 minutos, o autor do gol foi substituído por Thiago. Apesar do gol, o placar não sofreu novas alterações até o apito final.

Com a vitória por 2 a 1, o Maringá fechou o confronto com 3 a 2 no agregado e avança na Série C.