A retomada dos confrontos decisivos da última rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro ocorre neste domingo, 11. As partidas foram paralisadas após problemas de segurança registrados no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, na noite de sábado, dia 10.

Por que as partidas foram paralisadas em Santa Catarina?

O confronto entre Brusque e Paysandu foi interrompido aos 46 minutos do primeiro tempo por determinação da arbitragem e dos órgãos de segurança pública. Uma estrutura metálica da arquibancada do setor visitante e uma torre destinada às câmeras de transmissão e operação do VAR apresentaram movimentação acentuada, gerando risco físico aos torcedores e profissionais. No instante da interrupção, o Paysandu vencia o confronto por 1 a 0, com gol anotado pelo atacante Ítalo.

Como fica a definição do acesso no Grupo C?

Para garantir o princípio de simultaneidade esportiva na rodada que define vagas na segunda divisão nacional, o duelo entre Ferroviária e Inter de Limeira também teve seu segundo tempo adiado durante o intervalo na Arena da Fonte Luminosa, quando o placar marcava 0 a 0.

As duas partidas decisivas serão reiniciadas a partir das 15h deste domingo, dia 11. O regulamento preserva o placar e o tempo de jogo restantes do momento da interrupção, sendo disputadas com portões fechados ao público.

Veja o que cada time precisa para subir

A situação do Grupo C permanece totalmente indefinida, com as quatro equipes ainda com chances matemáticas de classificação. Ferroviária, Inter de Limeira, Brusque e Paysandu disputam as duas primeiras posições da tabela para carimbar o acesso à segunda divisão.

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