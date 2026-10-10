A segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C chega à rodada decisiva neste sábado, dia 10. Os jogos simultâneos definem os três últimos clubes classificados para a Série B de 2027 e que se juntam o Santa Cruz, único time a garantir vaga antecipada. Os duelos também decidem as duas equipes que avançam à final do torneio nacional.

Cenário de disputa no Grupo B

No Grupo B, após o Santa Cruz assegurar o acesso no último fim de semana, a briga pela segunda vaga segue aberta entre Maringá-PR e Floresta-CE, que entram em campo no estádio Willie Davids, o WD, no interior paranaense.

Disputa aberta no Grupo C

A situação do Grupo C permanece totalmente indefinida, com as quatro equipes ainda com chances matemáticas de classificação. Ferroviária, Inter de Limeira, Brusque e Paysandu disputam as duas primeiras posições da tabela para carimbar o acesso à segunda divisão.

Veja o que cada time precisa para subir

Grupo B

Maringá: depende de um empate para subir

Floresta: precisa vencer o Maringá no confronto direto

Botafogo-PB: não tem chances de acesso

Grupo C

Ferroviária: garante o acesso com um empate contra a Inter de Limeira

Inter de Limeira: pode se classificar com qualquer resultado. Se vencer, garante a vaga. Se empatar ou perder, torce por um tropeço do Brusque obrigatoriamente

Brusque: precisa vencer o Paysandu e depende apenas de si

Paysandu: precisa vencer e torcer por uma derrota da Inter de Limeira

Partidas simultâneas encerram a fase

Todos os confrontos ocorrem no mesmo horário para assegurar o equilíbrio esportivo. Além de garantir as últimas três vagas de promoção à Série B, os resultados desta rodada definem os líderes de cada chave, que se enfrentarão em jogos de ida e volta pelo troféu da Série C.