O volante Pedro Favela confirmou que disputou os jogos decisivos da campanha de acesso do Santa Cruz com três fraturas no corpo. O atleta conviveu com lesões ósseas em ambas as mãos e em um dos dedos do pé na reta final da disputa do Campeonato Brasileiro Série C.

Como o jogador evitou a cirurgia

A gravidade do quadro clínico exigiria uma intervenção cirúrgica imediata, o que afastaria o meio-campista das partidas decisivas da equipe na reta final da Série C. Apesar da necessidade do procedimento, o jogador recusou para seguir atuando pelo Santa Cruz.

“O departamento médico falou que talvez eu teria que fazer uma cirurgia e ficaria de 20 a 30 dias fora. Imediatamente falei que não ia ficar sem jogar. Foi um sacrifício que valeu a pena”, afirmou Pedro Favela em entrevista coletiva na quarta-feira, 7.

Favela marcou o gol decisivo do Santa Cruz diante do Maringá, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C. O time pernambucano saiu perdendo com um gol antes dos 30 segundos de jogo, mas o meia balançou as redes no começo do segundo tempo e deixou o placar em 1 a 1. A equipe volta à Série B após uma década.

O que disse o treinador Cristian de Souza

A situação física do volante havia sido revelada anteriormente pelo técnico Cristian de Souza durante participação no podcast Homem em Campo. Na ocasião, o comandante destacou a postura do atleta diante das dores e do risco físico.

“Ele estar todo quebrado. Está com duas fraturas, uma em cada mão, e em um dos dedos do pé também. O torcedor tem que saber disso. O Favela está jogando com fratura”, afirmou Cristian.

Com a decisão de atuar no sacrifício, Favela permaneceu entre os titulares e participou ativamente dos confrontos decisivos que garantiram os objetivos do clube pernambucano na competição nacional.

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