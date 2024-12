Bahia fechou com a maior média de público no Nordeste, veja lista

Em 2024, os clubes de futebol do Nordeste brasileiro se destacaram por suas impressionantes médias de público e excelente arrecadação financeira. O Esporte Clube Bahia se sobressaiu ao liderar a média de público na região, firmando-se como o time mais assistido. Jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, o time reuniu uma média de 33.166 torcedores por confronto.

Utilizando dados de borderôs da CBF, Conmebol e federações estaduais, o Bahia sediou um total de 34 jogos. O maior número de presentes foi registrado na disputa contra o Cuiabá, com um público de 48.267 torcedores.

Bahia: 33.166 pagantes Fortaleza: 29.959 pagantes Ceará: 25.767 pagantes Vitória: 19.502 pagantes Santa Cruz: 17.770 pagantes Sport: 17.364 pagantes Náutico: 6.744 pagantes

A Participação do Público nos Jogos dos Clubes Nordestinos

Além do Bahia, outros clubes nordestinos também apareceram bem quanto à presença de público. O Fortaleza ficou em segundo lugar com uma média de 29.959 espectadores por jogo. Seguem o Ceará com 25.767, Vitória com 19.502, Santa Cruz com 17.770, Sport com 17.364 e Náutico com uma média de 6.744 torcedores por jogo.

No total de ingressos vendidos em 2024, o Bahia novamente encabeçou com 1.161.703 ingressos, seguido de Fortaleza (1.078.540) e Ceará (747.260). Vitória, Sport, Náutico e Santa Cruz também obtiveram números expressivos em termos regionais.

A Arrecadação Financeira dos Clubes

Relativo à arrecadação, o Bahia dominou com R$ 39,3 milhões ao longo do ano. O Fortaleza arrecadou R$ 23,1 milhões, seguido de Vitória com R$ 16,4 milhões e Sport com R$ 16 milhões. Ceará, Náutico e Santa Cruz destacaram-se com valores menores, porém significativos, assegurando recursos essenciais para a sustentação e investimento dos clubes em competições importantes.

Jogos Realizados pelos Clubes Nordestinos em 2024

Na temporada, o Fortaleza foi o clube do Nordeste com mais jogos, totalizando 36 partidas. O Bahia, logo atrás, com 34 jogos. Sport, Vitória e Ceará marcaram presença com 32, 30 e 29 jogos, respectivamente, enquanto Náutico e Santa Cruz fecharam com 22 e 7 jogos. O suporte das torcidas é essencial tanto para a saúde financeira quanto para a performance dos times em campo.

O Maior Público do Nordeste em 2024

O recorde de público do ano no Nordeste ocorreu durante a partida do Ceará contra o América na Série B, na Arena Castelão, atraindo 63.908 espectadores. Este notável número reforça a paixão fervorosa e o engajamento do público nordestino com seus clubes.

Essas informações evidenciam a crescente popularidade e organização do futebol na região nordestina, reforçadas pela dedicação e paixão de seus torcedores, que continuamente elevam o patamar do esporte na região.