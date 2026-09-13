Na madrugada deste domingo, 13, Antônio Carlos Nunes de Lima morreu aos 87 anos em Belém, capital do Pará. Coronel Nunes, como era conhecido, presidiu a Federação Paraense de Futebol (FPF) em diferentes períodos por quase 20 anos, além de ter assumido a presidência da CBF interinamente por alguns meses de 2016 e 2021 e entre 2017 e 2019.

Oficial da reserva da Polícia Militar, ele era natural de Monte Alegre (PA), cidade em que foi prefeito, e torcedor do Paysandu, onde atuou como dirigente.

“A CBF lamenta o falecimento do Coronel Nunes, com uma história pautada pelo fortalecimento do futebol no seu Estado, Pará, e no Brasil. Neste momento de profunda dor e tristeza, manifestamos nossos sentimentos aos seus familiares e amigos”, declarou Samir Xaud, presidente da CBF.

O Paysandu, time de coração, também compartilhou condolências nas redes sociais:

“O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, que foi dirigente bicolor e presidiu a Federação Paraense de Futebol (FPF) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A trajetória de Coronel Nunes no Paysandu iniciou na década de 80, quando entrou para o clube como conselheiro. Em 1991, na conquista do primeiro título brasileiro da Série B, foi diretor de futebol bicolor. Posteriormente, presidiu o Conselho Deliberativo e entrou para o quadro de conselheiros natos. A Presidência do clube solicitou à CBF que seja respeitado um minuto de silêncio em sua homenagem póstuma antes da partida contra a Ferroviária-SP, na tarde deste domingo (13), na Arena Fonte Luminosa, pela segunda rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C. O Paysandu Sport Club se solidariza com familiares e amigos de Antônio Carlos Nunes de Lima neste momento de tristeza.”

O velório de Coronel Nunes acontece neste domingo, no memorial Max Domini, em Belém. Ele será sepultado nesta segunda-feira (14), em cerimônia às 11h, no cemitério Recanto da Saudade, também na capital paraense.