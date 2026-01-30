A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira, 30, que aumentou a premiação da Supercopa do Brasil de 2026, que será decidida por Flamengo e Corinthians. O campeão será conhecido na tarde de domingo, 1º de fevereiro, a partir das 16h, no Mané Garrincha, em Brasília.

Cada clube terá direito a R$ 6,35 milhões, valor que foi incrementado em R$ 300.000 em comparação aos R$ 6,05 milhões pagos a Flamengo e Botafogo na edição de 2025. O vencedor mais US$ 1 milhão (equivalente a R$ 5,4 milhões pela cotação atual), em verba enviada pela Conmebol à CBF.

Supercopa: Corinthians confia em 4 opções de ‘Lei do Ex’ contra o Flamengo

O Mané Garrincha, com capacidade para mais de 70 mil pessoas, estará dividido meio a meio para abrigar as duas maiores torcidas do país. Antes de a bola rolar, os torcedores presentes assistirão ao show de abertura do cantor e compositor pernambucano João Gomes, informou a CBF.

Onde assistir à Supercopa Rei 2026

O duelo entre Flamengo x Corinthians terá transmissão ao vivo de TV Globo, SporTV, GE TV e Premiere.

Todos os campeões da Supercopa do Brasil

O torneio começou a ser disputado em 1990, com vitória do Grêmio. Teve mais uma edição em 1991, quando o Corinthians sagrou-se campeão diante do Flamengo, e só voltou a ser disputado em 2020, após um hiato de 29 anos.

O Flamengo é o maior campeão com três taças (2020, 2021 e 2025).

1990 – Grêmio

1991 – Corinthians

2020 – Flamengo

2021 – Flamengo

2022 – Atlético-MG

2023 – Palmeiras

2024 – São Paulo

2025 – Flamengo