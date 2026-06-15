O meia Giorgian de Arrascaeta, camisa 10 da seleção uruguaia e jogador do Flamengo, não estará em campo para a partida de estreia da Celeste na Copa do Mundo de 2026. O confronto contra a Arábia Saudita está agendado para esta segunda-feira, 15, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

A ausência do atleta se deve a uma lesão de grau médio na panturrilha direita, que o afastará dos primeiros jogos da competição. Arrascaeta já vinha em processo de recuperação de uma fratura na clavícula direita, sofrida no final de abril de 2026 durante uma partida da Copa Libertadores entre Flamengo e Estudiantes.

A cirurgia para correção da fratura foi realizada em 30 de abril. O preparador físico do Flamengo, Laniyan Neves, acompanhou a delegação uruguaia no Mundial para monitorar a recuperação do jogador, que realizava um trabalho conjunto com a comissão técnica da seleção.

Sem Arrascaeta, o Uruguai finalizou sua preparação para o duelo de estreia. A seleção integra o Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Arábia Saudita, Espanha e Cabo Verde. Além do meia do Flamengo, a Celeste também terá desfalques importantes na defesa para a primeira partida, com as ausências dos zagueiros Ronald Araújo e José María Giménez.