Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, 1º de fevereiro, pela Supercopa do Brasil, primeira decisão de título do calendário nacional no ano. Este torneio é disputado em jogo único, no qual os campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão da última temporada se enfrentam na decisão. A bola rola às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.

Corinthians confia na ‘Lei do Ex’

Campeão em 1991, contra o próprio Flamengo, o Corinthians, comandado pelo técnico Dorival Júnior quer abrir a nova temporada como encerrou a última: sendo campeão. Para isso, adotou cautela neste início de ano, rodou o elenco e deve chegar com força máxima para a decisão.

Além de ter o elenco praticamente completo para a final, o Timão pode fazer a ‘Lei do Ex’ aparecer contra o Flamengo. Do elenco corinthiano, quatro jogadores já defenderam o Rubro-Negro: o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral Matheuzinho e o ponta Vitinho, além do técnico Dorival Jr., campeão da Copa do Brasil de 2022 em final contra o próprio Timão.

Flamengo quer se isolar como maior campeão

Do outro, o Flamengo chega em busca do tetra na Supercopa do Brasil e de um bicampeonato consecutivo. Em caso de vitória, o campeão do Brasileirão no ano passado se isolará ainda mais como maior vencedor do torneio. Hoje, o Rubro-Negro está na liderança, com três Supercopas do Brasil.

Com o objetivo em mente, o técnico Filipe Luís quer afastar o início ruim de temporada e engatar de vez. Para isso, o treinador conta com diversos craques no elenco, como Arrascaeta e Jorginho, e vai com força máxima para a decisão. Diferente do Corinthians, porém, não conta com jogadores que passaram pelo time paulista e, por isso, não terá a ‘Lei do Ex’ como trunfo.

Todos os campeões da Supercopa do Brasil

O torneio começou a ser disputado em 1990, com vitória do Grêmio. Teve mais uma edição em 1991, quando o Corinthians sagrou-se campeão diante do Flamengo, e só voltou a ser disputado em 2020, após um hiato de 29 anos.

O Flamengo é o maior campeão com três taças (2020, 2021 e 2025).