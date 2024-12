CBF lança canal de denúncias contra manipulação no esporte

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inaugurou recentemente um canal específico para receber denúncias de manipulação em eventos esportivos no Brasil. Esta iniciativa visa combater a corrupção em diversas competições, garantindo maior transparência e justiça para o futebol brasileiro.

O canal, já disponível para uso, pode ser acessado por meio do site da CBF, um número de telefone exclusivo ou através de um aplicativo, assegurando total anonimato ao denunciante e protegendo a identidade daqueles que desejam contribuir para um esporte mais justo.

Quem Pode Denunciar?

O canal de denúncias da CBF está aberto para um vasto grupo de pessoas envolvidas no mundo esportivo, incluindo:

Atletas, treinadores, árbitros e assistentes, além de profissionais de saúde associados às equipes.

Intermediários, organizadores de partidas, e membros de entidades administrativas como clubes e federações.

Funcionários da CBF, além de clientes, fornecedores, parceiros de negócios e torcedores.

Qualquer indivíduo em cargo ou função relacionada ao futebol.

Pessoas que tenham conhecimento de atividades suspeitas de manipulação de resultados.

O Que Constitui Manipulação?

Segundo a CBF, manipulação envolve qualquer tentativa deliberada de alterar irregularmente o resultado ou desenvolvimento de uma competição esportiva, visando a eliminação da imprevisibilidade do evento em prol de benefícios indevidos.

Funcionamento do Canal de Denúncias

Este canal faz parte de uma estratégia mais ampla da CBF para estabelecer e manter uma Unidade de Integridade do Futebol no Brasil. Além disso, a iniciativa busca formar parcerias estratégicas e colaborar com órgãos investigativos, reforçando a confiança de participantes e espectadores no esporte, através da criação de um ambiente mais íntegro e seguro.

Esta ação representa um avanço significativo no combate à corrupção nos esportes, proporcionando um meio seguro e eficaz para a realização de denúncias com o apoio das instâncias competentes.