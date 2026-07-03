- Sugestão de aposta:
- Mais de 2,5 gols – odd 1,75 na Superbet
- Boa oportunidade:
- Mais de 1,5 chutes ao gol: Vinicius Jr. – Odd 2,20 na Novibet
- Sugestão alternativa:
- Brasil vence o primeiro tempo e a partida – Odd 2,85 no Sportingbet
- Aposta de maior risco:
- Brasil vence e ambos os times marcam – 3,55 na Superbet
A Noruega tenta garantir uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo quando enfrenta o Brasil, neste domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília, MetLife Stadium, em Nova Jérsei em Nova Iorque. Em um confronto que movimenta o palpite dos torcedores, os Vikings buscam seguir fazendo história na competição.
Nos 16 avos de final, a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, com Erling Haaland marcando o gol da vitória aos 86 minutos. Já o Brasil precisou buscar a virada para eliminar o Japão por 2 a 1, graças a um gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos, nas oitavas de final. A Seleção segue na disputa pelo sexto título mundial, que seria um recorde histórico.
Palpites da Placar para Brasil x Noruega
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Palpite 1
VS
Resultado: vitória do Brasil
1,85
Palpite 2
VS
Mais de 7,5 escanteios
1,51
Palpite 3
VS
Ambas as equipes marcam
1,63
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Estatísticas-chave: Brasil x Noruega
- O Brasil está invicto há sete jogos, com seis vitórias e um empate
- A Noruega perdeu apenas uma vez nos últimos sete jogos, com quatro vitórias e dois empates
- A Noruega está invicta nos últimos quatro duelos contra o Brasil, com duas vitórias e dois empates
- As duas seleções combinam para dez escanteios nos últimos cinco jogos
Brasil x Noruega – Prévia: Seleção Brasileira tenta vencer a Noruega pela primeira vez
|6º
|Ranking FIFA
|31º
|Neymar (129)
|Maior número de caps
|Alexander Sorloth (75)
|Neymar (79)
|Mais gols
|Erling Haaland (60)
|979
|Total de convocações
|863
|161
|Total de gols
|130
Depois de superar um susto contra o Japão, o Brasil garantiu vaga nas oitavas de final e agora tenta avançar às quartas, fase em que enfrentará México ou Inglaterra caso confirme a classificação.
A vitória sobre os japoneses também teve um peso histórico. Foi a primeira vez desde 2002 que a Seleção venceu um mata-mata de Copa do Mundo após sair atrás no placar, repetindo o feito das quartas de final contra a Inglaterra na campanha do pentacampeonato.
Maior campeão da história da Copa do Mundo, com cinco títulos, o Brasil busca encerrar um jejum de 24 anos. Apesar da tradição, França, Espanha e Argentina aparecem entre as seleções mais cotadas para conquistar o título.
Carlo Ancelotti terá desfalques importantes para o confronto. Raphinha e Lucas Paquetá estão fora, enquanto Casemiro segue como dúvida após deixar o duelo contra o Japão com dores na virilha, embora exista otimismo por sua recuperação.
Pelo lado da Noruega, Julian Ryerson continua como dúvida depois de se machucar ainda na fase de grupos. Caso o lateral não reúna condições de jogo, Marcus Holmgren Pedersen deve seguir entre os titulares.
A equipe comandada por Ståle Solbakken chega praticamente com força máxima e embalada pela primeira vitória de sua história em um mata-mata de Copa do Mundo, conquistada sobre a Costa do Marfim nos 16 avos de final.
Com um ataque formado por Erling Haaland, Alexander Sorloth e Antonio Nusa, os noruegueses acreditam que têm qualidade suficiente para criar dificuldades ao Brasil e seguir surpreendendo na competição.
O retrospecto também anima a Noruega. Em quatro confrontos contra o Brasil, os escandinavos nunca perderam, somando duas vitórias e dois empates. Ainda assim, o respeito pelo maior campeão mundial faz crescer a expectativa por um grande duelo em Nova Jersey.
Brasil x Noruega: onde assistir e provável escalação
Carlo Ancelotti confirmou que Neymar está totalmente recuperado e fisicamente apto para disputar os 90 minutos, caso seja necessário. O treinador destacou a evolução do camisa 10 e indicou que ele pode ter um papel importante no confronto decisivo diante da Noruega.
- Data: Domingo, 5 de julho de 2026
- Horário: 17h (horário de Brasília)
- Local: MetLife Stadium, em Nova Jérsei em Nova Iorque
- Onde assistir ao vivo: TV Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Ge TV, N Sports, CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)
Provável escalação do Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos (Martinelli); Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
Provável escalação da Noruega: Orjan Nyland; Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Moller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg e Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland e Antonio Nusa. Técnico: Stale Solbakken.
Para um confronto equilibrado como Brasil x Noruega, escolher uma das plataformas que mais pagam pode fazer diferença no retorno das suas apostas.
Últimos cinco jogos de Brasil x Noruega
|V E V V V
|Forma Geral
|E V V D V
|11
|Gols Marcados
|11
|3
|Gols Sofridos
|9
|V V V
|Copa do Mundo 2026
|V D V
|Vinicius Jr.
|Principal Peça
|Erling Haaland
Palpite da Placar: Brasil 3 x 1 Japão
A vitória do Brasil ganha força pela campanha invicta da Seleção, que marcou três gols contra Haiti e Escócia e ainda buscou a virada sobre o Japão. Já o mercado de ambas marcam também é interessante, já que Haaland soma cinco gols na Copa, enquanto a defesa norueguesa sofreu oito.
O mercado de mais de 7,5 escanteios também faz sentido. Jogos eliminatórios costumam gerar mais pressão ofensiva, e Brasil e Noruega têm jogadores rápidos pelos lados, característica que normalmente aumenta o número de escanteios.
- Resultado: vitória do Brasil | Odds: 1,85 | Probabilidade: Provável
- Mais de 7,5 escanteios | Odds: 1,85 | Probabilidade: Grande chance de acontecer
- Ambas as equipes marcam | Odds: 1,63 | Probabilidade: Provável
- Placar exato: Brasil 3 x 1 Noruega | Odds: 13,00 | Probabilidade: Provável
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Perguntas frequentes para Brasil x Noruega
Confira as dúvidas frequentes dos leitores e apostadores para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo.
Quem desfalca o Brasil?
Raphinha e Lucas Paquetá são desfalques confirmados, enquanto Casemiro ainda não tem presença garantida.
Onde jogam Brasil x Noruega
As seleções se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova Jérsei em Nova Iorque.
Que horas começa Brasil x Noruega
A bola rola às 17h (horário de Brasília).
Onde assistir Brasil x Noruega
O confronto terá transmissão nos seguintes canais; Globo (canal aberto), CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+), ge TV (streaming), SBT (canal aberto), SporTV (TV fechada) e N Sports.