⚡ Previsões Rápidas Sugestão de aposta: Mais de 2,5 gols – odd 1,75 na Superbet Boa oportunidade: Mais de 1,5 chutes ao gol: Vinicius Jr. – Odd 2,20 na Novibet Sugestão alternativa: Brasil vence o primeiro tempo e a partida – Odd 2,85 no Sportingbet Aposta de maior risco: Brasil vence e ambos os times marcam – 3,55 na Superbet

A Noruega tenta garantir uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo quando enfrenta o Brasil, neste domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília, MetLife Stadium, em Nova Jérsei em Nova Iorque. Em um confronto que movimenta o palpite dos torcedores, os Vikings buscam seguir fazendo história na competição.

Nos 16 avos de final, a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, com Erling Haaland marcando o gol da vitória aos 86 minutos. Já o Brasil precisou buscar a virada para eliminar o Japão por 2 a 1, graças a um gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos, nas oitavas de final. A Seleção segue na disputa pelo sexto título mundial, que seria um recorde histórico.

Palpites da Placar para Brasil x Noruega

Quem pretende apostar na partida pode aproveitar um código promocional Superbet.

+18. Aposte com responsabilidade. Veja quais são as melhores casas de apostas do Brasil para acompanhar a Copa do Mundo.

Estatísticas-chave: Brasil x Noruega

O Brasil está invicto há sete jogos , com seis vitórias e um empate

, com A Noruega perdeu apenas uma vez nos últimos sete jogos , com quatro vitórias e dois empates

, com A Noruega está invicta nos últimos quatro duelos contra o Brasi l, com duas vitórias e dois empates

l, com As duas seleções combinam para dez escanteios nos últimos cinco jogos

Brasil x Noruega – Prévia: Seleção Brasileira tenta vencer a Noruega pela primeira vez

Brasil x Noruega — Raio X 6º Ranking FIFA 31º Neymar (129) Maior número de caps Alexander Sorloth (75) Neymar (79) Mais gols Erling Haaland (60) 979 Total de convocações 863 161 Total de gols 130

Depois de superar um susto contra o Japão, o Brasil garantiu vaga nas oitavas de final e agora tenta avançar às quartas, fase em que enfrentará México ou Inglaterra caso confirme a classificação.

A vitória sobre os japoneses também teve um peso histórico. Foi a primeira vez desde 2002 que a Seleção venceu um mata-mata de Copa do Mundo após sair atrás no placar, repetindo o feito das quartas de final contra a Inglaterra na campanha do pentacampeonato.

Maior campeão da história da Copa do Mundo, com cinco títulos, o Brasil busca encerrar um jejum de 24 anos. Apesar da tradição, França, Espanha e Argentina aparecem entre as seleções mais cotadas para conquistar o título.

📈 Curiosidade Esse será o segundo encontro entre as duas seleções em uma Copa do Mundo. No Mundial de 1998 a Noruega venceu o Brasil por 3 a 2.

Carlo Ancelotti terá desfalques importantes para o confronto. Raphinha e Lucas Paquetá estão fora, enquanto Casemiro segue como dúvida após deixar o duelo contra o Japão com dores na virilha, embora exista otimismo por sua recuperação.

Pelo lado da Noruega, Julian Ryerson continua como dúvida depois de se machucar ainda na fase de grupos. Caso o lateral não reúna condições de jogo, Marcus Holmgren Pedersen deve seguir entre os titulares.

A equipe comandada por Ståle Solbakken chega praticamente com força máxima e embalada pela primeira vitória de sua história em um mata-mata de Copa do Mundo, conquistada sobre a Costa do Marfim nos 16 avos de final.

🔍 Você sabia? O Brasil não é eliminadonas oitavas de final de uma Copa do Mundo desde 1990, quando perdeu para a Argentina por 1 a 0.

Com um ataque formado por Erling Haaland, Alexander Sorloth e Antonio Nusa, os noruegueses acreditam que têm qualidade suficiente para criar dificuldades ao Brasil e seguir surpreendendo na competição.

O retrospecto também anima a Noruega. Em quatro confrontos contra o Brasil, os escandinavos nunca perderam, somando duas vitórias e dois empates. Ainda assim, o respeito pelo maior campeão mundial faz crescer a expectativa por um grande duelo em Nova Jersey.

Brasil x Noruega: onde assistir e provável escalação

Carlo Ancelotti confirmou que Neymar está totalmente recuperado e fisicamente apto para disputar os 90 minutos, caso seja necessário. O treinador destacou a evolução do camisa 10 e indicou que ele pode ter um papel importante no confronto decisivo diante da Noruega.

Data : Domingo, 5 de julho de 2026

: Domingo, 5 de julho de 2026 Horário : 17h (horário de Brasília)

: 17h (horário de Brasília) Local : MetLife Stadium, em Nova Jérsei em Nova Iorque

: MetLife Stadium, em Nova Jérsei em Nova Iorque Onde assistir ao vivo: TV Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Ge TV, N Sports, CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

Provável escalação do Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos (Martinelli); Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Provável escalação da Noruega: Orjan Nyland; Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Moller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg e Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland e Antonio Nusa. Técnico: Stale Solbakken.

Para um confronto equilibrado como Brasil x Noruega, escolher uma das plataformas que mais pagam pode fazer diferença no retorno das suas apostas.

Últimos cinco jogos de Brasil x Noruega

Brasil x Noruega — Últimos 5 Jogos V E V V V Forma Geral E V V D V 11 Gols Marcados 11 3 Gols Sofridos 9 V V V Copa do Mundo 2026 V D V Vinicius Jr. Principal Peça Erling Haaland

Palpite da Placar: Brasil 3 x 1 Japão

A vitória do Brasil ganha força pela campanha invicta da Seleção, que marcou três gols contra Haiti e Escócia e ainda buscou a virada sobre o Japão. Já o mercado de ambas marcam também é interessante, já que Haaland soma cinco gols na Copa, enquanto a defesa norueguesa sofreu oito.

O mercado de mais de 7,5 escanteios também faz sentido. Jogos eliminatórios costumam gerar mais pressão ofensiva, e Brasil e Noruega têm jogadores rápidos pelos lados, característica que normalmente aumenta o número de escanteios.

📊 Principais dicas de apostas Resultado: vitória do Brasil | Odds: 1,85 | Probabilidade: Provável

Mais de 7,5 escanteios | Odds: 1,85 | Probabilidade: Grande chance de acontecer

Ambas as equipes marcam | Odds: 1,63 | Probabilidade: Provável

Placar exato: Brasil 3 x 1 Noruega | Odds: 13,00 | Probabilidade: Provável

+18. Jogue de forma responsável. Analise as cotações disponíveis na bet que mais paga para cada mercado.

Perguntas frequentes para Brasil x Noruega

Confira as dúvidas frequentes dos leitores e apostadores para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo.