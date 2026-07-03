⚡ Previsões Rápidas
Sugestão de aposta:
Mais de 2,5 gols – odd 1,75 na Superbet
Boa oportunidade:
Mais de 1,5 chutes ao gol: Vinicius Jr. – Odd 2,20 na Novibet
Sugestão alternativa:
Brasil vence o primeiro tempo e a partida – Odd 2,85 no Sportingbet
Aposta de maior risco:
Brasil vence e ambos os times marcam – 3,55 na Superbet

A Noruega tenta garantir uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo quando enfrenta o Brasil, neste domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília, MetLife Stadium, em Nova Jérsei em Nova Iorque. Em um confronto que movimenta o palpite dos torcedores, os Vikings buscam seguir fazendo história na competição.

Nos 16 avos de final, a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, com Erling Haaland marcando o gol da vitória aos 86 minutos. Já o Brasil precisou buscar a virada para eliminar o Japão por 2 a 1, graças a um gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos, nas oitavas de final. A Seleção segue na disputa pelo sexto título mundial, que seria um recorde histórico.

Palpites da Placar para Brasil x Noruega

Quem pretende apostar na partida pode aproveitar um código promocional Superbet.

Palpite 1

VS

Resultado: vitória do Brasil

1,85

Aposte aqui >

Odds da

Palpite 2

VS

Mais de 7,5 escanteios

1,51

Aposte aqui >

Odds da

Palpite 3

VS

Ambas as equipes marcam

1,63

Aposte aqui >

Odds da

+18. Aposte com responsabilidade. Veja quais são as melhores casas de apostas do Brasil para acompanhar a Copa do Mundo.

Estatísticas-chave: Brasil x Noruega

  • O Brasil está invicto há sete jogos, com seis vitórias e um empate
  • A Noruega perdeu apenas uma vez nos últimos sete jogos, com quatro vitórias e dois empates
  • A Noruega está invicta nos últimos quatro duelos contra o Brasil, com duas vitórias e dois empates
  • As duas seleções combinam para dez escanteios nos últimos cinco jogos

Brasil x Noruega – Prévia: Seleção Brasileira tenta vencer a Noruega pela primeira vez

Brasil x Noruega — Raio X
Ranking FIFA31º
Neymar (129)Maior número de capsAlexander Sorloth (75)
Neymar (79)Mais golsErling Haaland (60)
979Total de convocações863
161Total de gols130

Depois de superar um susto contra o Japão, o Brasil garantiu vaga nas oitavas de final e agora tenta avançar às quartas, fase em que enfrentará México ou Inglaterra caso confirme a classificação.

A vitória sobre os japoneses também teve um peso histórico. Foi a primeira vez desde 2002 que a Seleção venceu um mata-mata de Copa do Mundo após sair atrás no placar, repetindo o feito das quartas de final contra a Inglaterra na campanha do pentacampeonato.

Maior campeão da história da Copa do Mundo, com cinco títulos, o Brasil busca encerrar um jejum de 24 anos. Apesar da tradição, França, Espanha e Argentina aparecem entre as seleções mais cotadas para conquistar o título.

📈 Curiosidade
Esse será o segundo encontro entre as duas seleções em uma Copa do Mundo. No Mundial de 1998 a Noruega venceu o Brasil por 3 a 2.

Carlo Ancelotti terá desfalques importantes para o confronto. Raphinha e Lucas Paquetá estão fora, enquanto Casemiro segue como dúvida após deixar o duelo contra o Japão com dores na virilha, embora exista otimismo por sua recuperação.

Pelo lado da Noruega, Julian Ryerson continua como dúvida depois de se machucar ainda na fase de grupos. Caso o lateral não reúna condições de jogo, Marcus Holmgren Pedersen deve seguir entre os titulares.

A equipe comandada por Ståle Solbakken chega praticamente com força máxima e embalada pela primeira vitória de sua história em um mata-mata de Copa do Mundo, conquistada sobre a Costa do Marfim nos 16 avos de final.

🔍 Você sabia?
O Brasil não é eliminadonas oitavas de final de uma Copa do Mundo desde 1990, quando perdeu para a Argentina por 1 a 0.

Com um ataque formado por Erling Haaland, Alexander Sorloth e Antonio Nusa, os noruegueses acreditam que têm qualidade suficiente para criar dificuldades ao Brasil e seguir surpreendendo na competição.

O retrospecto também anima a Noruega. Em quatro confrontos contra o Brasil, os escandinavos nunca perderam, somando duas vitórias e dois empates. Ainda assim, o respeito pelo maior campeão mundial faz crescer a expectativa por um grande duelo em Nova Jersey.

Brasil x Noruega: onde assistir e provável escalação

Carlo Ancelotti confirmou que Neymar está totalmente recuperado e fisicamente apto para disputar os 90 minutos, caso seja necessário. O treinador destacou a evolução do camisa 10 e indicou que ele pode ter um papel importante no confronto decisivo diante da Noruega.

  • Data: Domingo, 5 de julho de 2026
  • Horário: 17h (horário de Brasília)
  • Local: MetLife Stadium, em Nova Jérsei em Nova Iorque
  • Onde assistir ao vivo: TV Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Ge TV, N Sports, CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

Provável escalação do Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos (Martinelli); Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Provável escalação da Noruega: Orjan Nyland; Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Moller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg e Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland e Antonio Nusa. Técnico: Stale Solbakken.

Para um confronto equilibrado como Brasil x Noruega, escolher uma das plataformas que mais pagam pode fazer diferença no retorno das suas apostas.

Últimos cinco jogos de Brasil x Noruega

Brasil x Noruega — Últimos 5 Jogos
V E V V VForma GeralE V V D V
11Gols Marcados11
3Gols Sofridos9
V V V Copa do Mundo 2026V D V
Vinicius Jr.Principal PeçaErling Haaland

Palpite da Placar: Brasil 3 x 1 Japão

A vitória do Brasil ganha força pela campanha invicta da Seleção, que marcou três gols contra Haiti e Escócia e ainda buscou a virada sobre o Japão. Já o mercado de ambas marcam também é interessante, já que Haaland soma cinco gols na Copa, enquanto a defesa norueguesa sofreu oito.

O mercado de mais de 7,5 escanteios também faz sentido. Jogos eliminatórios costumam gerar mais pressão ofensiva, e Brasil e Noruega têm jogadores rápidos pelos lados, característica que normalmente aumenta o número de escanteios.

📊 Principais dicas de apostas
  • Resultado: vitória do Brasil | Odds: 1,85 | Probabilidade: Provável
  • Mais de 7,5 escanteios | Odds: 1,85 | Probabilidade: Grande chance de acontecer
  • Ambas as equipes marcam | Odds: 1,63 | Probabilidade: Provável
  • Placar exato: Brasil 3 x 1 Noruega | Odds: 13,00 | Probabilidade: Provável

+18. Jogue de forma responsável. Analise as cotações disponíveis na bet que mais paga para cada mercado.

Perguntas frequentes para Brasil x Noruega

Confira as dúvidas frequentes dos leitores e apostadores para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo.

Quem desfalca o Brasil?

Raphinha e Lucas Paquetá são desfalques confirmados, enquanto Casemiro ainda não tem presença garantida.

Onde jogam Brasil x Noruega

As seleções se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova Jérsei em Nova Iorque.

Que horas começa Brasil x Noruega

A bola rola às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir Brasil x Noruega

O confronto terá transmissão nos seguintes canais;  Globo (canal aberto), CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+), ge TV (streaming), SBT (canal aberto), SporTV (TV fechada) e N Sports.