⚡ Previsões Rápidas Placar previsto: Brasil 3 x 1 Egito Desfalque Brasileiro: Pelo segundo jogo consecutivo, o atacante Neymar está fora de jogo. Vantagem Brasileira: O Brasil nunca perdeu para o Egito, são seis vitórias em seis jogos. Melhor aposta: Brasil vence e mais de 2,5 gols com odd 2,07 na Superbet

O Brasil encerra a fase de preparação para a Copa do Mundo de 2026 com um amistoso contra o Egito neste sábado (6), no Huntington Bank Field, em Cleveland, Ohio. O confronto é o último antes da estreia na competição, marcada para 13 de junho contra o Marrocos pelo Grupo C.

Pela primeira vez no ciclo de Ancelotti, o Brasil entra em campo com o grupo completo dos 26 convocados. A chegada de Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli após a final da Champions League, conquistada pelo PSG, fecha o último capítulo da fase de montagem do elenco. Do lado egípcio, Mohamed Salah está confirmado após ser poupado no último jogo.

Palpites da Placar para Brasil x Egito

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 17h20 (05/06). A Placar recomenda apenas as melhores casas de aposta no Brasil.

Estatísticas-chave: Brasil x Egito

O Brasil venceu os seis confrontos históricos contra o Egito , marcando 18 gols, média de três por jogo

históricos contra o , marcando 18 gols, média de três por jogo Vinicius Júnior marcou em menos de um minuto no último amistoso e chega em alta

no último amistoso e chega em alta O Brasil sofreu gols em três dos quatro amistoso s da preparação para o Mundial

s da preparação para o Mundial Salah marcou nove gols nas eliminatórias africanas – disponível, mas com carga controlada

nas eliminatórias africanas – disponível, mas com carga controlada Marmoush acertou o poste contra a Espanha e é o referencial ofensivo quando Salah não inicia

Brasil x Egito – prévia: Brasil e Egito fazem último amistoso antes do Mundial

Brasil x Egito — Raio X 5º Ranking FIFA 31º 6 Vitórias no H2H 0 18 Gols marcados no H2H 4 4 Gols sofridos no H2H 18 2011 Último confronto Brasil 2 x 0 Egito

A janela de amistosos do Brasil em junho começou com a goleada por 6 x 2 sobre o Panamá, no Maracanã, no domingo (31), com 72.140 pessoas nas arquibancadas. O placar elástico chegou sobretudo na segunda etapa, quando os reservas marcaram quatro vezes entre os 53 e os 81 minutos: Rayan aos 53′, Paquetá aos 60′, Igor Thiago aos 63′ e Danilo Santos aos 81′.

O resultado deu confiança, mas a preparação ficou marcada pela notícia mais preocupante: Neymar não vai a campo em Cleveland. O atacante do Santos, que havia sido convocado após mais de dois anos ausente da seleção, sofreu uma ruptura muscular de grau 2 na panturrilha direita. O diagnóstico, feito em 28 de maio pelo médico da CBF Rodrigo Lasmar, aponta recuperação entre duas e três semanas. A estreia do Brasil no Mundial, em 13 de junho, está no limite desse prazo.

A preparação de março deixou sinais mistos. A derrota por 2 x 1 para a França no Gillette Stadium, em Boston, no dia 26, evidenciou fragilidade no meio-campo quando pressionado em campo aberto. A resposta veio cinco dias depois, com a vitória por 3 x 1 sobre a Croácia em Orlando: o Brasil controlou melhor os espaços, com Raphinha e Vinicius Júnior em situações mais vantajosas diante da linha defensiva adversária.

📊 Grupo do Brasil A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

Vinicius Júnior chega como o jogador em melhor momento do elenco. O atacante terminou a temporada 2025/26 com 22 gols e nove assistências em 53 jogos pelo Real Madrid. Na goleada sobre o Panamá, abriu o placar com menos de um minuto, com um chute de fora da área. O lateral direito do Egito, Mohamed Hany, do Al Ahly, terá a missão mais difícil do jogo.

Para o Egito, a preparação para o Mundial teve três resultados relevantes: goleada por 4 x 0 sobre a Arábia Saudita em março, empate sem gols com a Espanha no RCDE Stadium em 31 de março, e vitória por 1 x 0 sobre a Rússia no Cairo, em 28 de maio, com gol de Mostafa Ziko de cabeça aos 66 minutos após cruzamento de Mohamed Hany.

No empate com a Espanha, o goleiro Mostafa Shobeir foi o destaque, com ao menos três defesas difíceis no segundo tempo. O Egito ficou com dez homens a partir do minuto 84, quando Hamdy Fathy levou o segundo amarelo após uma falta em Borja Iglesias, mas segurou o 0 x 0 até o apito final. Foi o resultado que mais expôs a capacidade defensiva da equipe de Hassan: organizada, compacta e eficiente na gestão dos momentos difíceis.

📊 Grupo do Egito A seleção egípcia está no Grupo G da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

O ponto de atenção ofensivo do Egito é a dependência de Salah. Sem o capitão em campo contra a Rússia, a equipe criou pouco, e o único gol saiu de uma jogada individual de Ziko. Com Salah disponível, porém, o perfil muda: o atacante, que marcou nove gols nas eliminatórias africanas para o Mundial 2026, tem autonomia para criar sozinho e arrastar marcadores para fora de posição, abrindo espaço para Omar Marmoush, do Manchester City.

A gestão da forma física de Salah é a principal incógnita de Hassan. O atacante ficou de fora do jogo contra a Rússia por precaução, após lesão muscular sofrida no duelo entre Liverpool e Crystal Palace em 25 de abril. O clube confirmou sua disponibilidade para Cleveland, mas 90 minutos em alta intensidade contra o Brasil, sete dias antes da estreia do Egito no Mundial, parece improvável.

Últimos cinco jogos de Brasil x Egito

Brasil x Egito — últimos cinco jogos Brasil x Egito E V D V V Momento D E V E V 13 Gols marcados 5 6 Gols sofridos 1 Tunísia / Senegal / França / Croácia / Panamá Adversários Senegal / Nigéria / Ar. Saudita / Espanha / Rússia

Palpite da Placar: Brasil 3 x 1 Egito

O Brasil venceu os seis confrontos contra o Egito, marcando 18 gols no total, média de três por partida. O retrospecto favorece uma postura ofensiva desde o início, fortalecendo o mercado de Brasil marca no primeiro tempo. Vinicius Júnior também chega em alta após marcar em menos de um minuto no último amistoso.

O mercado de ambas marcam ganha força porque o Brasil sofreu gols em três dos quatro amistosos preparatórios para o Mundial. Pelo lado egípcio, Salah soma nove gols nas eliminatórias africanas, enquanto Marmoush tem sido uma das principais ameaças ofensivas da equipe.

📈 Principais dicas — Brasil x Egito > Vinícius Júnior marca a qualquer momento: Sim | Odds: 2,07 | Probabilidade: Possível > Brasil marca no primeiro tempo: Sim | Odds: 1,70 | Probabilidade: Provável > Ambas as equipes marcam: Sim | Odds: 1,90 | Probabilidade: Provável > Placar exato: Brasil 3 x 1 Egito | Odds: 11,00 | Probabilidade: Zebra > Melhor aposta — Brasil vence e mais de 2,5 gols: Sim | Odds: 2,07 | Probabilidade: Possível

+18: Apostas são diversão, e não fonte de renda. A Placar recomenda apenas bets legalizadas no Brasil.