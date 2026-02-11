Como apostar no Brasil nas Olimpíadas de Inverno 2026

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 já começaram e o Brasil participa com a maior delegação de sua história: 14 atletas em cinco modalidades. Pela primeira vez, o país tem chances reais de medalha, o que abre oportunidades interessantes para quem quer apostar nos esportes de inverno.

Confira a seguir quais modalidades o Brasil disputa, quem são os destaques e onde fazer suas apostas com segurança.

Modalidades disputadas pelo Brasil em Milão-Cortina

O Time Brasil compete em cinco das 16 modalidades do programa olímpico de inverno. As provas acontecem em diferentes cidades dos Alpes italianos: Bormio, Cortina d’Ampezzo, Livigno e Tesero, entre os dias 6 e 22 de fevereiro.

Confira os esportes com participação brasileira:

Esqui alpino : Lucas Pinheiro Braathen disputa o slalom e o slalom gigante nos dias 14 e 16 de fevereiro, em Bormio. Alice Padilha também compete na modalidade.

: Lucas Pinheiro Braathen disputa o slalom e o slalom gigante nos dias 14 e 16 de fevereiro, em Bormio. Alice Padilha também compete na modalidade. Esqui cross-country : Manex Silva, Eduarda Ribera e Bruna Moura representam o Brasil nas provas de sprint e distância, em Tesero.

: Manex Silva, Eduarda Ribera e Bruna Moura representam o Brasil nas provas de sprint e distância, em Tesero. Skeleton : Nicole Silveira, top 10 do ranking mundial, compete nos dias 13 e 14 de fevereiro, em Cortina d’Ampezzo.

: Nicole Silveira, top 10 do ranking mundial, compete nos dias 13 e 14 de fevereiro, em Cortina d’Ampezzo. Snowboard halfpipe : Pat Burgener e Augustinho Teixeira buscam bons resultados a partir do dia 11, em Livigno.

: Pat Burgener e Augustinho Teixeira buscam bons resultados a partir do dia 11, em Livigno. Bobsled: A equipe liderada pelo veterano Edson Bindilatti, em sua sexta Olimpíada, compete nas provas de duplas e quartetos entre os dias 16 e 22 de fevereiro.

Lucas Pinheiro Braathen: o brasileiro-norueguês com chances de medalha

Lucas Pinheiro Braathen, de 25 anos, é o principal nome do Brasil nestes Jogos de Inverno. Filho de mãe brasileira e pai norueguês, nasceu em Oslo, mas cresceu dividido entre a Noruega e São Paulo. Em 2024, após romper com a federação norueguesa por divergências pessoais, decidiu representar o Brasil. E não demorou a fazer história.

Na temporada 2024/2025, Lucas acumulou dez pódios em etapas da Copa do Mundo de esqui alpino defendendo as cores brasileiras, incluindo a primeira vitória do Brasil na competição, na Finlândia. Atualmente, lidera o ranking mundial do slalom e ocupa a segunda posição na classificação geral da Copa do Mundo.

A BBC listou Braathen entre as estrelas de Milão-Cortina 2026, ao lado de nomes como Mikaela Shiffrin e Chloe Kim. Caso conquiste o pódio, será o primeiro atleta sul-americano medalhista em Olimpíadas de Inverno.

Suas provas estão marcadas para os dias 14 (slalom gigante) e 16 de fevereiro (slalom), com as descidas acontecendo às 6h e 9h30 (horário de Brasília). Os principais rivais são o austríaco Manuel Feller, o suíço Marco Odermatt e o norueguês Henrik Kristoffersen.

Outro destaque brasileiro é a atleta Nicole Silveira, no skeleton. Com 31 anos hoje, migrou do bobsled para o skeleton em 2018 e vem colecionando resultados consistentes a nível mundial, sendo apontada como candidata ao pódio.

Onde apostar nos Jogos Olímpicos de Inverno

As apostas em esportes de inverno ainda são novidade para boa parte do público brasileiro, mas operadores regulamentados oferecem alguns mercados para as Olimpíadas. Veja três plataformas confiáveis com cobertura dos Jogos:

Casa de apostas Destaque Principais mercados Betano Patrocinadora oficial de esportes no Brasil, ampla cobertura de eventos olímpicos Vencedor de prova, pódio, head-to-head entre atletas KTO Interface intuitiva e odds competitivas para esportes de inverno Vencedor de medalha, resultado por modalidade bet365 Uma das maiores casas do mundo, com mercados detalhados para Olimpíadas Apostas ao vivo, outright winner, especiais por evento

Dicas para apostar nos esportes de inverno:

Acompanhe os rankings da Copa do Mundo . O desempenho recente na temporada é o melhor indicador de forma dos atletas. Lucas Braathen, por exemplo, chega como vice-líder geral, o que sustenta seu favoritismo.

. O desempenho recente na temporada é o melhor indicador de forma dos atletas. Lucas Braathen, por exemplo, chega como vice-líder geral, o que sustenta seu favoritismo. Considere as condições da pista . Provas de esqui e skeleton sofrem influência direta do clima e do estado da neve/gelo. Cheque as condições antes de apostar ao vivo.

. Provas de esqui e skeleton sofrem influência direta do clima e do estado da neve/gelo. Cheque as condições antes de apostar ao vivo. Atenção ao formato das provas. Modalidades como slalom e skeleton envolvem múltiplas descidas. Um erro em uma descida pode eliminar um favorito. Isso cria oportunidades para quem busca odds mais altas.

Lembre-se: aposte apenas em plataformas regulamentadas no Brasil e pratique o jogo responsável. Defina um limite de valor antes de começar e nunca aposte mais do que pode perder.

Como assistir aos eventos no Brasil

Os Jogos de Milão-Cortina 2026 contam com ampla cobertura no Brasil:

Streaming: Globoplay, CazéTV e GeTV (YouTube)

Globoplay, CazéTV e GeTV (YouTube) TV por assinatura: SporTV 2

SporTV 2 TV aberta: Globo (flashes ao vivo e compactos)

As provas do Brasil começam cedo por conta do fuso horário. A maioria das competições acontece nas primeiras horas do dia no horário de Brasília, entre 5h e 10h. Para quem quer apostar ao vivo, vale acompanhar as transmissões em tempo real e ficar de olho nas odds durante as descidas.

As Olimpíadas de Inverno se estendem até 22 de fevereiro. Apostas esportivas são permitidas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade sempre.