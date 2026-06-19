Apostas em Rainbow Six: sites, mercados e dicas para seus palpites em 2026

Os melhores sites para fazer apostas Rainbow Six são Stake, Betano, F12.bet, Multibet e Aposta Ganha. Rainbow Six Siege é um FPS tático da Ubisoft lançado em 2015, com mais de 60 milhões de jogadores no mundo e formato 5v5 de ataque e defesa com operadores únicos em cada rodada.

O cenário de Rainbow Six bet cresceu bastante nos últimos anos, especialmente no Brasil. No Six Invitational 2026, realizado em Paris, a FaZe Clan conquistou o bicampeonato mundial, o que consolidou o domínio do país no ranking global do game.

Neste guia, você encontra os melhores sites, os principais mercados, os torneios da temporada e dicas para apostar em Rainbow Six com mais responsabilidade. Todo o conteúdo foi produzido por nossos especialistas e é destinado a maiores de 18 anos.

Melhores sites de apostas Rainbow Six em 2026

Nem toda casa de apostas cobre o R6 com regularidade. A cobertura tende a se concentrar nos torneios maiores do circuito BLAST, como o Six Invitational e os Majors. Por isso, vale conferir a disponibilidade antes de apostar em eSports.

Entre as casas com boa cobertura do cenário competitivo, mercados variados e operação autorizada no Brasil, selecionamos cinco opções para você escolher. Confira:

Stake: transmissão ao vivo direto na página da partida Betano: mercados por mapa para cada confronto de R6 F12.bet: handicap e over/under de mapas já na listagem Multibet: mercados detalhados por mapa no Rainbow Six Aposta Ganha: aposte em Rainbow Six com dicas de especialista integradas

1. Stake: transmissão ao vivo direto na página da partida

A casa de apostas Stake cobre apostas Rainbow Six durante toda a temporada do circuito BLAST, com NA League, APAC e CN League disponíveis para apostas. A transmissão ao vivo fica integrada na página de cada partida e é ativada por um toggle, sem precisar abrir outra aba.

Testamos a plataforma durante uma partida da CN League e encontramos mercados como vencedor da partida e vencedor de mapa individual, com odds atualizadas em tempo real conforme os rounds avançavam. No entanto, não encontramos nenhuma promoção exclusiva, mas esperamos que apareça alguma oferta para grandes eventos do circuito, como o Major de Salt Lake City em maio.

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2. Betano: mercados por mapa para cada confronto de R6

A Betano cobre Rainbow Six nas principais ligas do circuito, incluindo Asia Pacific League, CN League e North American League, com partidas disponíveis tanto no pré-jogo quanto ao vivo.

O diferencial está nos mercados detalhados por mapa, com vencedor do Mapa 1, Mapa 2 e Mapa 3 disponíveis individualmente para cada partida.

Esse nível de detalhe é raro no R6, e assim tivemos a chance de analisar o map pool das equipes antes de apostar.

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3. F12.bet: handicap e over/under de mapas já na listagem

A F12.bet tem uma aba dedicada exclusivamente a eSports, com o Rainbow Six listado entre os games oferecidos. Já na listagem de partidas, a casa exibe as odds de vencedor, acima/abaixo de 2.5 mapas e handicap de mapas lado a lado, sem precisar abrir cada confronto individualmente.

Esse formato nos ajudou bastante na hora de comparar de odds entre partidas de ligas diferentes, como NA League e CN League, que aparecem ao mesmo tempo na aba de R6.

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4. Multibet: mercados detalhados por mapa no Rainbow Six

A Multibet cobre Rainbow Six com ligas do circuito BLAST 2026, e testamos a plataforma durante HL Tauri Esports vs FURY pela Asia Pacific League. O que mais chamou atenção foi o sistema de abas separando os mercados: ao clicar em Mapa 1, aparecem só as opções daquele mapa específico, sem precisar rolar a página inteira com todos os mercados misturados.

Os mercados disponíveis vão desde vencedor da partida até opções mais específicas como placar correto (2-0, 2-1, 0-2, 1-2), handicap de mapa e prorrogação no primeiro mapa. As odds em HL Tauri vs FURY estavam bem desequilibradas — 5.25 contra 1.11 — então os mercados alternativos como total de mapas e placar exato são onde tivemos a chance de encontrar cotações valiosas, mas sem tanto risco.

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5. Aposta Ganha: aposte em Rainbow Six com dicas de especialista integradas

A Aposta Ganha traz um recurso interessante se você curte apostas Rainbow Six: dicas de especialista diretamente na página de cada partida, com estatísticas como taxa de vitória nos últimos seis meses e desempenho recente no torneio.

Em Fluxo W7M contra Team Liquid pelo SA League 2026, a plataforma indicava que Team Liquid tinha 58% de taxa de vitória nos últimos seis meses e havia vencido 2 dos últimos 3 jogos do SAL Kickoff.

Acompanhamos essa partida e navegamos pelos mercados disponíveis: vencedor da partida, primeiro mapa, segundo mapa e terceiro mapa, todos com odds individuais. A cobertura se estende ainda por ligas como NA League, SA League, CN League e APL, com partidas das Américas, Ásia e Oceania.

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O que é Rainbow Six Siege e como funciona o cenário competitivo

Rainbow Six Siege é um FPS tático desenvolvido pela Ubisoft em que duas equipes de cinco jogadores se enfrentam no modo Bomba. Em cada round, os atacantes tentam instalar a spike em um dos pontos do mapa enquanto os defensores fazem o possível para impedir. Cada jogador escolhe um operador com habilidades únicas entre mais de 60 disponíveis, e os mapas contam com paredes e pisos destrutíveis graças à tecnologia RealBlast, o que torna cada round imprevisível.

A estrutura competitiva de 2026 é gerenciada pela BLAST e funciona de fevereiro a novembro, com cinco regiões participantes. Além das regiões tradicionais, NAL, SAL, EML e APL, a China entrou no circuito esse ano com a CNL. O calendário passa por Challenger Series, Season Kickoff, Stage 1, EWC, Stage 2, Major, LCQ e Six Invitational.

Entre os eventos mais importantes da temporada, o Six Invitational 2026 aconteceu em Paris em fevereiro e coroou o FaZe Clan como campeão com prize pool de US$ 3 milhões.

O BLAST R6 Major Salt Lake City está marcado para maio, com US$750 mil em disputa. Em agosto, o circuito passa pelo EWC em Riad, com US$2 milhões, e em novembro acontece o BLAST R6 Major Japão, também com US$750 mil. Lembrando que o Six Invitational 2027 está marcado para fevereiro, em São Paulo.

Principais mercados de apostas em Rainbow Six

O R6 oferece uma variedade boa de mercados, seja no pré-jogo ou ao vivo. A variedade depende de casa para casa, mas os mais comuns durante os torneios do circuito BLAST são os seguintes.

Vencedor da partida (moneyline): o mercado mais simples, em que você aposta em qual time vence a série. Por exemplo, FaZe Clan ou w7m em um confronto do Stage 1 da SAL.

o mercado mais simples, em que você aposta em qual time vence a série. Por exemplo, FaZe Clan ou w7m em um confronto do Stage 1 da SAL. Handicap de mapas: um time começa com vantagem ou desvantagem no placar de mapas. Você pode apostar num favorito com -1.5 mapas, o que exige que ele vença por 2 a 0. Para entender melhor as variações desse mercado, vale conferir os tipos de apostas disponíveis nas casas.

um time começa com vantagem ou desvantagem no placar de mapas. Você pode apostar num favorito com -1.5 mapas, o que exige que ele vença por 2 a 0. Para entender melhor as variações desse mercado, vale conferir os tipos de apostas disponíveis nas casas. Over/under de mapas: você define se a série vai passar ou não de um número específico de mapas. Em um MD3, a linha costuma ser 2.5.

você define se a série vai passar ou não de um número específico de mapas. Em um MD3, a linha costuma ser 2.5. Vencedor de mapa individual: você aposta em qual equipe ganha um mapa específico da série, sem depender do resultado final.

você aposta em qual equipe ganha um mapa específico da série, sem depender do resultado final. Over/under de rounds por mapa: um dos mercados mais interessantes no R6. Você aposta se um mapa vai ter mais ou menos de, por exemplo, 10 rounds.

um dos mercados mais interessantes no R6. Você aposta se um mapa vai ter mais ou menos de, por exemplo, 10 rounds. Apostas de longo prazo (outright winner): você aposta no campeão de um torneio inteiro antes do início. Nos campeonatos menores com menos volume de apostas é mais comum encontrar apostas de valor com odds menos ajustadas.

Como apostar em Rainbow Six: passo a passo

Fazer o primeiro palpite em R6 é mais simples do que parece. Com a Stake como referência, siga este passo a passo:

Acesse o site da Stake e crie sua conta com e-mail, CPF e senha; Conclua a verificação de identidade para liberar saques e apostas; Faça um depósito via Pix no valor de R$5; No menu de esportes, acesse apostas Rainbow Six; Escolha o torneio e a partida disponível; Selecione o mercado que deseja, como vencedor da partida ou total de mapas; Defina o valor da aposta no bilhete e confirme o palpite.

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Dicas para apostar em Rainbow Six Siege

Apostar em R6 com mais inteligência depende de análise e disciplina. Confira os pontos que mais impactam a qualidade dos seus palpites.

Conhecer os operadores e a meta atual: o R6 recebe atualizações frequentes da Ubisoft que alteram o equilíbrio entre operadores. Um time que dominava com um operador específico pode perder força depois de um nerf, o que muda o padrão tático da equipe inteira.

o R6 recebe atualizações frequentes da Ubisoft que alteram o equilíbrio entre operadores. Um time que dominava com um operador específico pode perder força depois de um nerf, o que muda o padrão tático da equipe inteira. Analisar o map pool das equipes: cada time tem mapas em que performa melhor e mapas que evita. Em séries MD3, o sistema de banimentos define quais mapas vão ser jogados, e conhecer as preferências de cada equipe dá uma vantagem na hora de apostar em vencedor de mapa individual.

cada time tem mapas em que performa melhor e mapas que evita. Em séries MD3, o sistema de banimentos define quais mapas vão ser jogados, e conhecer as preferências de cada equipe dá uma vantagem na hora de apostar em vencedor de mapa individual. Acompanhar o cenário brasileiro: o Brasil é a maior potência do R6 atualmente, com equipes como FaZe Clan, w7m e FURIA entre as melhores do mundo. Acompanhar a SAL regularmente te deixa por dentro das formas, mudanças de roster e rivalidades que influenciam os confrontos internacionais.

o Brasil é a maior potência do R6 atualmente, com equipes como FaZe Clan, w7m e FURIA entre as melhores do mundo. Acompanhar a SAL regularmente te deixa por dentro das formas, mudanças de roster e rivalidades que influenciam os confrontos internacionais. Explorar campeonatos menores: nos torneios regionais menores, os mercados são menos ajustados e as odds têm mais variação. Nesses eventos é mais comum encontrar apostas de valor, especialmente em partidas fora do radar da maioria dos apostadores.

nos torneios regionais menores, os mercados são menos ajustados e as odds têm mais variação. Nesses eventos é mais comum encontrar apostas de valor, especialmente em partidas fora do radar da maioria dos apostadores. Gestão de banca e aposta em unidades: definir um valor fixo por palpite, chamado de unidade, é a base de qualquer abordagem responsável. As melhores estratégias de apostas recomendam não ultrapassar 2% a 5% da banca por aposta, independente do quanto você acredita em um resultado.

Veja também:

Perguntas frequentes sobre apostas Rainbow Six

Confira as respostas para as dúvidas mais comuns sobre Rainbow Six bet.

Apostar em Rainbow Six é legal no Brasil? Sim. As apostas em eSports são legais no Brasil quando realizadas em plataformas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Todas as casas citadas neste guia operam dentro da regulamentação da Lei 14.790/2023. Quais casas de apostas oferecem mercados de Rainbow Six? As principais opções disponíveis no Brasil são Stake, Betano, F12.bet e Multibet. Nem todas as casas do mercado cobrem o R6 com regularidade, e a presença do game tende a aumentar durante os grandes torneios do circuito BLAST. Quais são os principais torneios de R6 para apostar? O Six Invitational é o evento mais importante do ano, com US$ 3 milhões em prêmios e as 20 melhores equipes do mundo em disputa. O calendário de 2026 inclui ainda os BLAST R6 Majors de Salt Lake City em maio e do Japão em novembro, além do EWC em Riad em agosto. Posso apostar ao vivo em partidas de Rainbow Six? Sim. A Stake, a Betano e a F12.bet oferecem apostas ao vivo em R6 durante os eventos do circuito BLAST. As odds mudam rapidamente entre rounds, então é importante decidir rápido na hora de apostar em tempo real. Preciso jogar R6 para apostar bem? Não é obrigatório, mas entender a mecânica do jogo ajuda muito. Saber como funcionam os operadores, os mapas e o sistema de banimentos faz diferença na hora de interpretar mercados como vencedor de mapa individual e over/under de rounds. Quando o R6 fica disponível nas casas de apostas? A cobertura costuma aparecer com mais consistência durante os grandes eventos do circuito BLAST, como Kickoff, Stages e Majors. Em períodos entre torneios, a oferta de mercados pode ser mais limitada ou inexistente em algumas casas.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.