A Novibet tem odd 50 no Brasileirão 2026 para você aproveitar a oferta exclusiva no clássico São Paulo x Palmeiras. O jogo será neste sábado, 21 de março, às 21h.

Faça uma aposta simples no mercado Resultado Final de acordo com as odds para o Choque-Rei.

Se o seu palpite for vencedor, seus ganhos serão aumentados até o equivalente a odd 50.

Você vai apostar no São Paulo? Vai apostar no Palmeiras? Que vença o melhor!

Como participar da promoção?

É muito simples. Confira o passo a passo que fizemos para você:

Acesse o site da Novibet por meio de um dos links deste guia Preencha seu e-mail Crie uma senha Digite seus dados pessoais Insira o código promocional SAPAL50

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Informação importante: essa promoção para apostar no jogo São Paulo x Palmeiras é válida apenas para novos cadastrados. Além disso, se você não adicionar o código no momento do cadastro, a sua participação será invalidada.

Regras da promoção

A aposta máxima para essa oferta é de R$1. Além disso, todos os ganhos serão pagos como apostas grátis, creditadas até 48 horas após o fim da partida.

Como estão as odds para São Paulo x Palmeiras?

De acordo com a nossa análise da Novibet, as odds na casa de apostas estão muito equilibradas. No momento, é impossível apontar qual time é o favorito.

O São Paulo vinha bem no Campeonato Brasileiro, mas perdeu a última partida por 1 a 0 para o Atlético-MG. Além da derrota, o Tricolor Paulista foi ultrapassado na liderança da tabela pelo Palmeiras.

O Verdão, por sua vez, venceu o Botafogo por 2 a 1 na última rodada e assumiu a ponta do torneio. Vale lembrar ainda que o Palmeiras não perde para o São Paulo há 11 partidas.

Abaixo, veja a cotação para apostas São Paulo x Palmeiras:

Resultado Final Odd São Paulo 2.85 Empate 2.90 Palmeiras 2.80

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Termos e Condições

Aposta máxima de R$1,00

Se você acertar, o retorno é calculado com odds de 50

A diferença entre as odds normais e as melhoradas entra na conta como aposta grátis, não como saldo sacável

A aposta grátis é creditada em até 48 horas após o fim da partida e tem validade de 7 dias

Cada jogador tem direito a apenas uma participação

Apostas feitas com saldo de bônus ou com a função Cash Out não entram na promoção

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Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.