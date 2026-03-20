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A Novibet tem odd 50 no Brasileirão 2026 para você aproveitar a oferta exclusiva no clássico São Paulo x Palmeiras. O jogo será neste sábado, 21 de março, às 21h.
Faça uma aposta simples no mercado Resultado Final de acordo com as odds para o Choque-Rei.
Se o seu palpite for vencedor, seus ganhos serão aumentados até o equivalente a odd 50.
Você vai apostar no São Paulo? Vai apostar no Palmeiras? Que vença o melhor!
Como participar da promoção?
É muito simples. Confira o passo a passo que fizemos para você:
- Acesse o site da Novibet por meio de um dos links deste guia
- Preencha seu e-mail
- Crie uma senha
- Digite seus dados pessoais
- Insira o código promocional SAPAL50
Informação importante: essa promoção para apostar no jogo São Paulo x Palmeiras é válida apenas para novos cadastrados. Além disso, se você não adicionar o código no momento do cadastro, a sua participação será invalidada.
Regras da promoção
A aposta máxima para essa oferta é de R$1. Além disso, todos os ganhos serão pagos como apostas grátis, creditadas até 48 horas após o fim da partida.
Como estão as odds para São Paulo x Palmeiras?
De acordo com a nossa análise da Novibet, as odds na casa de apostas estão muito equilibradas. No momento, é impossível apontar qual time é o favorito.
O São Paulo vinha bem no Campeonato Brasileiro, mas perdeu a última partida por 1 a 0 para o Atlético-MG. Além da derrota, o Tricolor Paulista foi ultrapassado na liderança da tabela pelo Palmeiras.
O Verdão, por sua vez, venceu o Botafogo por 2 a 1 na última rodada e assumiu a ponta do torneio. Vale lembrar ainda que o Palmeiras não perde para o São Paulo há 11 partidas.
Abaixo, veja a cotação para apostas São Paulo x Palmeiras:
|Resultado Final
|Odd
|São Paulo
|2.85
|Empate
|2.90
|Palmeiras
|2.80
Termos e Condições
- Aposta máxima de R$1,00
- Se você acertar, o retorno é calculado com odds de 50
- A diferença entre as odds normais e as melhoradas entra na conta como aposta grátis, não como saldo sacável
- A aposta grátis é creditada em até 48 horas após o fim da partida e tem validade de 7 dias
- Cada jogador tem direito a apenas uma participação
- Apostas feitas com saldo de bônus ou com a função Cash Out não entram na promoção
Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.
Publicitário e apaixonado por futebol, Pedro está imerso no universo das apostas esportivas desde 2021. Na Placar, seu objetivo é não só apresentar as melhores opções para apostar, mas também fornecer dicas para quem deseja mandar seus palpites com responsabilidade.