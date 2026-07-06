O cadastro na Br4bet é rápido e pode ser feito em poucos passos. A casa é regulamentada no Brasil pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e tem boa reputação no Reclame Aqui.

Neste artigo, você confere o passo a passo completo do registro, os documentos exigidos na verificação e como funciona a verificação da identidade. Também mostramos como ir do cadastro até a primeira aposta na plataforma.

Como fazer o cadastro na Br4bet: passo a passo

Para se cadastrar na Br4bet, abra o site em um dos links indicados neste guia e clique em “Cadastre-se”. A Br4bet é confiável e nossa equipe fez o cadastro na plataforma em menos de dois minutos.

Veja o passo a passo completo abaixo:

  1. Acesse a Br4bet por meio de um dos links deste guia
  2. Clique em Cadastre-se
  3. Preencha o campo CPF
  4. Informe um e-mail válido
  5. Digite o telefone com DDD
  6. Crie uma senha
  7. Concorde com os termos e condições e clique em Concluir cadastro
Br4bet com formulário de cadastro solicitando CPF, e-mail, telefone e senha e banner de cashback de até 15%
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O que você precisa para se cadastrar na Br4bet?

Para se cadastrar na Br4bet, você precisa, inicialmente, ter 18 anos e cumprir mais alguns critérios. Confira a lista de pré-requisitos abaixo:

  • CPF válido e sem cadastro anterior na plataforma
  • Residir no Brasil
  • E-mail e telefone ativos
  • Conta bancária no próprio nome, para depósitos e saques

Na etapa de verificação, a Br4bet pede alguns documentos para confirmar sua identidade.

Veja o checklist:

  • RG ou CNH com foto
  • Selfie

Como verificar a conta (KYC) na Br4bet?

Para verificar a sua conta (KYC) na Br4bet você precisa, primeiro, abrir as configurações da sua conta. Confira abaixo o passo a passo completo. 

  1. Acesse as configurações da conta
  2. Clique em Documentos e envie a foto do documento de identidade
  3. Tire uma selfie
  4. Aguarde a análise da Br4bet
  5. Conta liberada após aprovação

A verificação é uma exigência regulatória e serve para proteger a conta contra fraudes. Sem esse processo, não é possível sacar valores nem usar todos os recursos da plataforma.

Cadastro na Br4bet pelo celular

O processo de cadastro pelo celular é idêntico ao feito no computador. No entanto, ainda não tem Br4bet app disponível nas lojas oficiais, como Play Store e App Store.

Mesmo assim, o site mobile da casa funcionou tão bem quanto um aplicativo em nossos testes, com carregamento rápido e sem travamentos. Todos os campos do formulário de registro ficam adaptados à tela do celular, o que facilitou nosso cadastro.

Erros comuns no cadastro Br4bet e como evitar

Veja os erros mais comuns e aprenda como evitá-los:

  • Preencher o formulário com dados diferentes do documento oficial. Nome, CPF e data de nascimento precisam bater exatamente com o RG ou a CNH
  • Usar um e-mail temporário ou digitar o endereço errado. O código de confirmação nunca chega e o cadastro fica travado
  • Enviar foto do documento com reflexo, sombra ou com parte da imagem cortada. Isso faz a verificação rejeitar o envio automaticamente
  • Fazer a selfie num ambiente escuro ou com o rosto parcialmente coberto por boné, óculos escuros ou máscara
  • Cadastrar uma chave Pix que não está no seu nome. A Br4bet trava qualquer saque para contas de terceiros

Do cadastro à primeira aposta na Br4bet

O primeiro passo para apostar é fazer o primeiro depósito via Pix. O valor mínimo é de R$5, e o saldo entra na conta imediatamente.

Com saldo disponível, basta escolher um evento esportivo e clicar na odd do mercado desejado. O boletim de aposta abre na lateral da tela. Você só precisa definir o valor e confirmar a aposta.

Caso sua aposta seja vencedora, basta solicitar o saque Br4bet. Em nossos testes, o processo de retirada durou cerca de 1 minuto.

Br4bet com formulário de depósito via Pix a partir de R$5,00 e banner de cashback de até 15% em slots
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É seguro se cadastrar na Br4bet? Licença e segurança

Sim, a Br4bet é segura e opera conforme a legislação brasileira. Ao se cadastrar, seus dados pessoais e financeiros estão protegidos por meio de criptografia. Confira mais detalhes em nossa tabela:

CritérioIndicador
LicenciamentoSPA/MF nº 399/2025
CriptografiaSSL em todo o site
Empresa responsávelSabiá Administração LTDA
Reputação Reclame AquiBoa – Nota 7.6

Existe bônus de cadastro na Br4bet?

Não há bônus de boas-vindas ou oferta de cadastro na Br4bet no momento, em adequação às regras da nova legislação de apostas brasileira. O cupom Br4bet usado no registro serve apenas para fins de marketing, sem nenhuma vantagem vinculada.

Mesmo sem bônus de cadastro, a plataforma mantém promoções recorrentes, como Mega Múltipla e Pagamento Antecipado.

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Vantagens de apostar na Br4bet após o cadastro

Confira os pontos fortes da Br4bet e possíveis melhorias:

Vantagens da Br4bet

Diversos mercados ao vivo
Cashback em apostas esportivas
Super Odds
Pagamento antecipado 2 gols

Desvantagens da Br4bet

Usabilidade confusa
Sem Br4bet app

Perguntas frequentes sobre o cadastro na Br4bet

Confira as respostas para as dúvidas mais comuns sobre Br4bet cadastro. 

Como criar conta na Br4bet?

Acesse o site da Br4bet, clique em Cadastre-se e preencha CPF, e-mail, telefone e senha. Depois, aceite os termos e condições e clique em Concluir cadastro.

O que preciso para fazer o cadastro Br4bet?

É preciso ter 18 anos ou mais, CPF válido e residir no Brasil. Também são necessários e-mail, telefone ativos e uma conta bancária no seu próprio nome.

É legal e seguro fazer o registro na Br4bet?

Sim, a Br4bet opera com autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, conforme a Portaria SPA/MF nº 399/2025. A plataforma usa criptografia SSL para proteger os dados dos usuários e tem nota 7.6 no Reclame Aqui. 

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante. 