O código promocional Betboom válido em Junho de 2026 é LBMAX. Basta inserir o código no momento do cadastro para ter acesso às promoções ativas da plataforma, incluindo bônus para apostadores e ofertas exclusivas em apostas online.

Para a Copa do Mundo 2026, a Betboom tem o Cashback Diário disponível para apostas esportivas, incluindo os jogos do Brasil. A promoção devolve de 3% a 6% das perdas, conforme o nível do apostador na plataforma.

Neste guia, você vai descobrir como usar o código LBMAX, quais promoções estão disponíveis e como aproveitar ao máximo os benefícios da casa. Dessa forma, você começa a apostar na Betboom com todas as vantagens que a plataforma oferece.

Qual é o código promocional Betboom válido hoje, 11/06/2026?

O código promocional Betboom é LBMAX, código atualizado e testado em Junho de 2026. Você deve preencher o cupom no campo específico do formulário de cadastro, e ele funciona tanto no celular quanto no computador.

Além disso, o código é válido para apostas esportivas e cassino. Dessa forma, você tem acesso às promoções de uma das melhores bets independentemente da seção favorita ao apostar.

Como usar o código promocional Betboom: passo a passo

Criar conta na Betboom e ativar o código promocional é bem tranquilo. Você só precisa seguir alguns passos durante o registro na plataforma.

Acesse o site da Betboom por meio de um dos links deste guia Clique no botão Cadastrar-se e preencha seus dados pessoais (CPF e data de nascimento) No campo Você tem um código promocional?, clique em Inserir e digite seu código Continue o registro com suas informações de contato (nome completo, telefone, e-mail e senha) Aceite os termos e condições, confirme que você tem mais de 18 anos e finalize sua conta

Ative o código Betboom

Além disso, algumas promoções da Betboom têm códigos internos específicos. Esses códigos servem só para identificar as ofertas e não precisam ser inseridos manualmente no cadastro — basta ativar a oferta diretamente na aba de Promoções após o login.

O código promocional Betboom LBMAX libera quais promoções?

A Betboom tem várias promoções ativas para quem já está cadastrado na plataforma. Você encontra ofertas tanto para apostas esportivas quanto para cassino online.

Para escolher, confira os bônus recorrentes na aba de promoções do site. Cada uma tem suas próprias regras e formas de ativação.

Oferta Código Promocional Betboom Como funciona Ofertas para apostar no Brasil na Copa LBMAX Reembolso de até 6% em suas apostas esportivas Bônus de recarga LBMAX Apostas grátis e giros grátis toda quinta-feira Oferta especial LBMAX Escolha entre voucher de R$ 10 para esportes ou 10 giros grátis para slots Cashback diário cassino LBMAX Receba de volta parte das suas perdas. O percentual varia de 3% a 8% conforme seu nível na plataforma Presente de aniversário LBMAX Ganhe apostas grátis ou giros grátis no seu aniversário. O valor depende do seu nível de atividade na Betboom

Ofertas para apostar no Brasil na Copa do Mundo

Para apostar no Brasil na Copa do Mundo 2026, o Cashback Diário da Betboom pode ser uma boa pedida. A promoção devolve de 3% a 6% das perdas em apostas esportivas, conforme o seu nível na plataforma. Com o Brasil estreando contra Marrocos no dia 13/06, qualquer aposta feita na partida já conta para o cálculo do cashback do dia.

O valor mínimo de cashback é R$0,01 e não tem limite máximo. Para se qualificar, basta ter feito depósitos de pelo menos R$5 nos últimos 7 dias

Bônus de recarga

Toda quinta-feira você recebe apostas grátis e giros grátis na Betboom. O valor depende da sua atividade na plataforma durante a semana anterior.

O bônus funciona assim: você precisa fazer apostas de pelo menos R$ 30 nos últimos 7 dias para se qualificar. Além disso, é necessário ter feito um depósito nos últimos 30 dias. As apostas grátis e giros grátis são creditados entre 00h00 e 23h59 (horário de Brasília) de cada quinta-feira.

Você tem 2 dias para cumprir o rollover de 1x. O wagering precisa ser feito com seu saldo adicional, não com o saldo principal. Vale lembrar que apenas apostas em slots, esportes ou eSports contam para os requisitos. Se você não fizer sua primeira aposta na plataforma até quinta-feira, o bônus fica disponível só na próxima quinta depois da sua primeira aposta.

Oferta especial

Na Oferta Especial você escolhe entre um voucher de R$ 10 para apostas esportivas ou 10 giros grátis para slots. Essa é uma promoção de entrada para novos jogadores.

Funciona assim: você se cadastra na plataforma e faz apostas no valor mínimo de R$ 30. Depois, recebe sua recompensa conforme a escolha. O voucher tem odds mínimas de 2.0 e ganho máximo de R$ 350. Já os giros grátis têm wagering de 1x e ganho máximo de R$ 500.

Você tem até 10 dias após o cadastro para cumprir os requisitos de aposta. O rollover é de 1x e os fundos ficam bloqueados até você completar as condições. Se você cancelar a oferta, perde os fundos e ganhos acumulados.

Cashback diário cassino

Você recebe de volta uma parte das suas perdas com o cashback diário. O percentual varia conforme seu nível na plataforma e funciona de forma acumulativa.

Os percentuais vão de 3% a 8% para cassino. Quanto mais alto seu nível, maior o percentual de retorno. O cashback tem um período de validade que muda conforme seu status e pode ser resgatado depois que você cumprir todas as condições do programa.

O valor mínimo de cashback é R$ 0,01 e não tem limite máximo. Você precisa ter feito depósitos de pelo menos R$ 5 nos últimos 7 dias para se qualificar. Apostas feitas com saldo de torneio ou bônus não são consideradas no cálculo.

Presente de aniversário

No seu aniversário, a Betboom libera apostas grátis ou giros grátis como presente. O valor depende do seu nível de atividade na plataforma.

Para receber, você precisa ter cumprido todas as condições do programa de bônus. As regras de uso ficam disponíveis no seu perfil pessoal. O rollover mínimo é de 1,3x e você precisa usar o saldo adicional primeiro, seguido pelo bônus.

Vale lembrar que apostas com rollback e cashout não contam para o rollover. Apostas feitas em eFootball, eBasketball e duelos de Counter-Strike também não são consideradas. Você tem um prazo específico para usar o presente, que varia conforme seu nível na plataforma. Se você sacar os depósitos antes de cumprir os requisitos, o presente e os ganhos são cancelados.

Depósitos e saques na Betboom

A Betboom aceita apenas Pix como método de pagamento. Tanto para depósitos quanto para saques, a transferência instantânea é a única opção disponível.

O depósito mínimo é de R$ 5 e o máximo chega a R$ 100.000. Já para saques, o valor mínimo é R$ 15 e o máximo é R$ 25.000 por transação. O processamento ocorre de forma imediata nas duas operações.

E antes do seu primeiro saque, você precisa passar pela verificação de identidade. Esse processo de KYC é obrigatório e garante a segurança da sua conta bancária. Além disso, os saques só podem ser feitos para contas em nome do titular cadastrado na plataforma.

Se você precisar de apoio para lidar com o jogo, o Governo Federal oferece uma ferramenta de controle em autoexclusaoapostas.fazenda.gov.br.

Vale a pena usar o código promocional Betboom LBMAX?

Sim, vale a pena usar o código promocional da Betboom LBMAX. Você tem acesso a várias promoções, como bônus de recarga toda quinta-feira, cashback diário, presente de aniversário e ofertas especiais para novos jogadores. E para quem procura casas com cash out, vale saber que a Betboom oferece esse recurso nas apostas esportivas.

A plataforma tem apenas o Pix como método de pagamento, o que torna depósitos e saques bem rápidos. Em relação à segurança, a Betboom é confiável e opera com licença brasileira por meio da Portaria SPA/MF nº 2.103, de 30 de dezembro de 2024.

Além disso, a casa leva o jogo responsável a sério e oferece ferramentas de controle. E as ofertas têm regras claras e você consegue acompanhar tudo direto na aba de promoções do site.

Perguntas frequentes sobre o código promocional Betboom

Selecionamos as perguntas mais comuns sobre o código promocional da Betboom LBMAX para você tirar todas as suas dúvidas antes de começar a apostar.