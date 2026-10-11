O San Francisco 49ers venceu o Seattle Seahawks por 32 a 29 neste domingo (11/10/2026), às 17h25 (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. A partida, válida pela Semana 5 da temporada 2026 da NFL, foi decidida nos minutos finais com um field goal.
Alternância no placar e viradas
O jogo começou com o 49ers abrindo o placar no 1º quarto, faltando 11:12, com um passe de duas jardas de Brock Purdy para touchdown de Mike Evans. O Seahawks empatou com uma corrida de duas jardas de Emanuel Wilson, faltando 5:43. No 2º quarto, faltando 13:27, Jason Myers acertou um field goal de 49 jardas para virar o jogo para Seattle. San Francisco respondeu faltando 8:17 com um touchdown terrestre de 11 jardas de Christian McCaffrey. Myers diminuiu com um field goal de 50 jardas, faltando 1:56, mas, faltando 0:13 para o intervalo, Gracen Halton recuperou um fumble na end zone, anotando mais um touchdown para o 49ers, deixando o placar em 21 a 13.
No 3º quarto, o Seahawks reagiu e marcou 13 pontos. Myers acertou um field goal de 43 jardas, faltando 8:56. Faltando 5:52, Sam Darnold lançou para um touchdown de 16 jardas de Jaxon Smith-Njigba. Depois, faltando 3:02, Myers converteu um field goal de 48 jardas, virando o placar para 26 a 21. No 4º quarto, faltando 11:02, Purdy conectou um passe de sete jardas para Brandin Cooks anotar o touchdown, seguido por uma conversão de dois pontos em passe para Mike Evans. Myers empatou novamente o jogo em 29 a 29 com um field goal de 40 jardas, faltando 6:55. A vitória do 49ers foi confirmada no 4º quarto, faltando 1:56, quando Eddy Pineiro converteu um field goal de 44 jardas.
Estatísticas e destaques individuais
O 49ers produziu 269 jardas totais contra 251 do Seahawks. As duas equipes conseguiram 14 primeiras descidas cada. San Francisco cometeu três turnovers na partida, enquanto Seattle teve quatro desperdícios de posse. A defesa do 49ers conseguiu cinco sacks, contra três da defesa de Seattle. O tempo de posse de bola foi de 29:02 para os visitantes e 30:58 para os mandantes.
Pelo San Francisco 49ers, o quarterback Brock Purdy completou 19 de 29 passes para 189 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Christian McCaffrey liderou o jogo terrestre com 68 jardas em 11 corridas e um touchdown. O principal recebedor foi Mike Evans, com sete recepções para 113 jardas e um touchdown. Na defesa, Fred Warner conseguiu 10 tackles e Renardo Green interceptou dois passes.
No Seattle Seahawks, Sam Darnold acertou 18 de 29 passes para 195 jardas, um touchdown e duas interceptações. Emanuel Wilson correu para 61 jardas em 20 tentativas, anotando um touchdown. Jaxon Smith-Njigba teve cinco recepções para 102 jardas e um touchdown. O kicker Jason Myers converteu todos os seus cinco field goals tentados na partida.
A partida mostrou um equilíbrio ofensivo entre as equipes, refletido na proximidade das jardas totais (269 a 251) e nas constantes trocas de liderança no placar, com o 49ers aproveitando a campanha final para garantir a vitória.