O Detroit Lions venceu o Arizona Cardinals por 45 a 21 neste domingo (11/10/2026), no State Farm Stadium, em Glendale. A partida, válida pela semana 5 da temporada 2026 da NFL, foi marcada por um segundo quarto decisivo, no qual os visitantes anotaram 24 pontos.

O desenrolar do placar

O Arizona Cardinals abriu o placar no 1º quarto, faltando 5:06, com um touchdown de Teagan Quitoriano após passe de duas jardas de Jacoby Brissett, deixando o placar em 0 a 7. No 2º quarto, o ataque do Detroit Lions produziu em sequência. Faltando 12:22, Jahmyr Gibbs correu uma jarda para o touchdown (6 a 7). A virada veio faltando 9:30, quando Jared Goff conectou um passe de 38 jardas para Sam LaPorta anotar o touchdown (14 a 7). Faltando 4:50, Jameson Williams recebeu passe de oito jardas de Goff para ampliar (21 a 7). Antes do intervalo, faltando 0:53, Jake Bates acertou um field goal de 46 jardas, levando o jogo ao intervalo em 24 a 7.

No 3º quarto, faltando 9:42, Jameson Williams anotou mais um touchdown em passe de 39 jardas de Goff (31 a 7). O Cardinals descontou faltando 4:22, novamente com Quitoriano, em passe de 13 jardas de Brissett (31 a 14). Faltando 1:05, Goff correu uma jarda para o touchdown (38 a 14). No 4º quarto, faltando 5:03, Gibbs correu três jardas para seu segundo touchdown no jogo (45 a 14). O Cardinals fechou o placar faltando 2:11, com Trey McBride recebendo passe de nove jardas de Brissett, definindo o resultado final em 45 a 21.

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Números e destaques individuais

O Detroit Lions terminou com 412 jardas totais contra 327 do Arizona Cardinals. Os visitantes tiveram vantagem no jogo terrestre, somando 163 jardas de corrida contra 56 dos mandantes. A defesa do Lions conseguiu cinco sacks e uma interceptação, enquanto o Cardinals registrou três sacks e não forçou turnovers. O Lions converteu quatro de quatro oportunidades na red zone, e o Cardinals converteu três de quatro.

Pelo Detroit Lions, o quarterback Jared Goff completou 19 de 30 passes para 271 jardas e três touchdowns. O running back Jahmyr Gibbs liderou as corridas com 151 jardas em 25 tentativas e dois touchdowns. Entre os recebedores, Sam LaPorta teve cinco recepções para 88 jardas e um touchdown. Na defesa, Jack Campbell somou 10 tackles e Keith Abney conseguiu uma interceptação.

No Arizona Cardinals, Jacoby Brissett acertou 29 de 47 passes para 292 jardas, três touchdowns e uma interceptação. Jeremiyah Love correu 12 vezes para 22 jardas. Kendrick Bourne liderou em jardas recebidas com 70 em cinco recepções, enquanto Trey McBride teve nove recepções para 66 jardas e um touchdown. Budda Baker foi o destaque defensivo com 11 tackles e um sack.

A partida mostrou a eficiência do ataque do Detroit Lions, que não cometeu turnovers e capitalizou em suas posses de bola para garantir a vitória fora de casa.

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NFL 2026 Classificação da NFC Oeste Classificação da NFC Oeste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 San Francisco 49ers 4 0 0 100,0 122 64 +58 3-0 1-0 2-0 2-0 V4 2 Seattle Seahawks 3 1 0 75,0 105 73 +32 2-0 1-1 1-0 1-1 V1 3 Los Angeles Rams 2 2 0 50,0 85 83 +2 1-1 1-1 0-1 2-1 V1 4 Arizona Cardinals 1 3 0 25,0 87 117 -30 0-1 1-2 0-2 0-3 D3 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →