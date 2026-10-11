O Detroit Lions venceu o Arizona Cardinals por 45 a 21 neste domingo (11/10/2026), no State Farm Stadium, em Glendale. A partida, válida pela semana 5 da temporada 2026 da NFL, foi marcada por um segundo quarto decisivo, no qual os visitantes anotaram 24 pontos.
O desenrolar do placar
O Arizona Cardinals abriu o placar no 1º quarto, faltando 5:06, com um touchdown de Teagan Quitoriano após passe de duas jardas de Jacoby Brissett, deixando o placar em 0 a 7. No 2º quarto, o ataque do Detroit Lions produziu em sequência. Faltando 12:22, Jahmyr Gibbs correu uma jarda para o touchdown (6 a 7). A virada veio faltando 9:30, quando Jared Goff conectou um passe de 38 jardas para Sam LaPorta anotar o touchdown (14 a 7). Faltando 4:50, Jameson Williams recebeu passe de oito jardas de Goff para ampliar (21 a 7). Antes do intervalo, faltando 0:53, Jake Bates acertou um field goal de 46 jardas, levando o jogo ao intervalo em 24 a 7.
No 3º quarto, faltando 9:42, Jameson Williams anotou mais um touchdown em passe de 39 jardas de Goff (31 a 7). O Cardinals descontou faltando 4:22, novamente com Quitoriano, em passe de 13 jardas de Brissett (31 a 14). Faltando 1:05, Goff correu uma jarda para o touchdown (38 a 14). No 4º quarto, faltando 5:03, Gibbs correu três jardas para seu segundo touchdown no jogo (45 a 14). O Cardinals fechou o placar faltando 2:11, com Trey McBride recebendo passe de nove jardas de Brissett, definindo o resultado final em 45 a 21.
Números e destaques individuais
O Detroit Lions terminou com 412 jardas totais contra 327 do Arizona Cardinals. Os visitantes tiveram vantagem no jogo terrestre, somando 163 jardas de corrida contra 56 dos mandantes. A defesa do Lions conseguiu cinco sacks e uma interceptação, enquanto o Cardinals registrou três sacks e não forçou turnovers. O Lions converteu quatro de quatro oportunidades na red zone, e o Cardinals converteu três de quatro.
Pelo Detroit Lions, o quarterback Jared Goff completou 19 de 30 passes para 271 jardas e três touchdowns. O running back Jahmyr Gibbs liderou as corridas com 151 jardas em 25 tentativas e dois touchdowns. Entre os recebedores, Sam LaPorta teve cinco recepções para 88 jardas e um touchdown. Na defesa, Jack Campbell somou 10 tackles e Keith Abney conseguiu uma interceptação.
No Arizona Cardinals, Jacoby Brissett acertou 29 de 47 passes para 292 jardas, três touchdowns e uma interceptação. Jeremiyah Love correu 12 vezes para 22 jardas. Kendrick Bourne liderou em jardas recebidas com 70 em cinco recepções, enquanto Trey McBride teve nove recepções para 66 jardas e um touchdown. Budda Baker foi o destaque defensivo com 11 tackles e um sack.
A partida mostrou a eficiência do ataque do Detroit Lions, que não cometeu turnovers e capitalizou em suas posses de bola para garantir a vitória fora de casa.