O Denver Broncos venceu o Los Angeles Chargers por 23 a 17 neste domingo (11/10/2026), às 17h05 (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood. A partida, válida pela semana 5 da temporada 2026 da NFL, foi decidida com uma virada dos visitantes no último quarto.

O desenrolar do placar

O Denver Broncos abriu o placar no 1º quarto, faltando 6:53, com um touchdown terrestre de 2 jardas de J.K. Dobbins, seguido pelo ponto extra de Wil Lutz. No 2º quarto, faltando 8:18, o Los Angeles Chargers diminuiu com um field goal de 42 jardas de Cameron Dicker. Faltando 1:48 para o intervalo, Wil Lutz acertou um field goal de 34 jardas, deixando o placar em 10 a 3 para os visitantes.

O Los Angeles Chargers reagiu no 3º quarto. Faltando 5:32, Justin Herbert lançou um passe de 7 jardas para o touchdown de Hayden Rucci, com ponto extra de Cameron Dicker, empatando o jogo. Faltando 0:57 no mesmo período, Kimani Vidal correu 42 jardas para um novo touchdown, colocando os mandantes na frente por 17 a 10 após o ponto extra.

A virada do Denver Broncos veio no 4º quarto. Faltando 8:53, Bo Nix conectou um passe de 5 jardas para o touchdown de Courtland Sutton, e o ponto extra de Wil Lutz empatou a partida em 17 a 17. Faltando 5:07, Wil Lutz converteu um field goal de 19 jardas. Para fechar, faltando 1:08, Lutz acertou mais um field goal, desta vez de 36 jardas, definindo o placar final em 23 a 17.

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Estatísticas e destaques individuais

O Los Angeles Chargers terminou com 237 jardas totais contra 224 do Denver Broncos. Os mandantes tiveram vantagem nas jardas de corrida (155 a 106), enquanto os visitantes lideraram nas jardas de passe (118 a 82). A defesa dos Broncos conseguiu 5 sacks, resultando em 39 jardas perdidas, e forçou 3 turnovers, incluindo uma interceptação de Brandon Jones. Os Chargers cometeram 9 penalidades para 93 jardas, contra 7 penalidades e 40 jardas dos Broncos.

Pelo Denver Broncos, o quarterback Bo Nix completou 16 de 27 passes para 123 jardas e 1 touchdown. J.K. Dobbins liderou as corridas com 18 tentativas para 68 jardas e 1 touchdown. Evan Engram foi o principal recebedor com 4 recepções e 55 jardas. Na defesa, Justin Strnad conseguiu 8 tackles.

No Los Angeles Chargers, Justin Herbert completou 14 de 24 passes para 121 jardas, 1 touchdown e 1 interceptação. Kimani Vidal correu 8 vezes para 57 jardas e 1 touchdown. Charlie Kolar teve 3 recepções para 37 jardas. Akheem Mesidor liderou a defesa com 8 tackles e 1 sack.

Conclusão

O jogo mostrou o Denver Broncos aproveitando os turnovers e a pressão defensiva, com 5 sacks, para superar a desvantagem em jardas totais e garantir a vitória com 13 pontos sem resposta no último quarto.

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