O New York Giants e o Washington Commanders empataram por 27 a 27 na prorrogação, em partida válida pela Semana 5 da temporada 2026. O jogo foi disputado neste domingo (11/10/2026), às 14h00 (horário de Brasília), no Northwest Stadium, em Landover. O destaque do confronto foi a recuperação dos visitantes no último quarto para forçar o tempo extra.

O desenrolar do placar

O Washington Commanders abriu o placar no 1º quarto, faltando 13:00, com um touchdown em corrida de 33 jardas de Jacory Merritt, mas o ponto extra falhou. Faltando 0:55, o New York Giants descontou com um field goal de 51 jardas de Dominic Zvada. No 2º quarto, os mandantes ampliaram com dois field goals de Drew Stevens, um de 28 jardas faltando 8:57 e outro de 40 jardas faltando 1:02, levando o jogo para o intervalo em 12 a 3.

No 3º quarto, faltando 10:54, Zvada acertou um field goal de 56 jardas para os Giants. A resposta dos Commanders veio faltando 7:47, quando Jayden Daniels anotou um touchdown em corrida de 38 jardas, seguido do ponto extra. Faltando 0:44, Jameis Winston lançou passe de 3 jardas para touchdown do recebedor Isaiah Likely, com ponto extra convertido, deixando o placar em 19 a 13.

No 4º quarto, faltando 11:05, Jayden Daniels correu 26 jardas para mais um touchdown e completou passe para Terry McLaurin na conversão de dois pontos, abrindo 27 a 13. A reação do New York Giants começou faltando 7:20, com passe de 17 jardas de Winston para touchdown de Likely. Faltando 1:43, Winston conectou passe de 17 jardas com Malik Nabers para touchdown. O ponto extra de Zvada empatou o jogo em 27 a 27. Na prorrogação, nenhuma das equipes pontuou.

Publicidade Continua após a publicidade

Números e destaques individuais

O New York Giants liderou em jardas totais (408 contra 378) e tempo de posse de bola (39:25 contra 30:35). A equipe visitante conseguiu 29 primeiras descidas e converteu 8 de 17 terceiras descidas, além de 2 de 2 quartas descidas. O Washington Commanders teve média de 6.3 jardas por jogada contra 4.9 dos Giants e somou 202 jardas de corrida. A defesa de Nova York registrou 5 sacks, enquanto a de Washington conseguiu 2. Os Giants cometeram 2 turnovers, enquanto os Commanders não tiveram nenhum.

Pelo New York Giants, o quarterback Jameis Winston completou 33 de 54 passes para 326 jardas e 3 touchdowns. O recebedor Malik Nabers teve 11 recepções para 121 jardas e um touchdown, enquanto Isaiah Likely somou 11 recepções para 94 jardas e dois touchdowns. Na defesa, Tremaine Edmunds e Arvell Reese registraram 9 tackles e um sack cada. No Washington Commanders, o quarterback Jayden Daniels completou 17 de 25 passes para 199 jardas e liderou o time em corridas, com 103 jardas em 9 tentativas e dois touchdowns terrestres. Jacory Merritt correu para 82 jardas e um touchdown. Defensivamente, Sonny Styles liderou com 12 tackles.

O empate refletiu uma partida em que o Washington Commanders construiu vantagem com seu jogo terrestre, mas o New York Giants utilizou o jogo aéreo e o controle da posse de bola para igualar o marcador nos minutos finais.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google