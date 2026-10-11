O Minnesota Vikings venceu o New Orleans Saints por 23 a 13 neste domingo, 11, no Caesars Superdome, em New Orleans. Em partida válida pela semana 5 da temporada 2026 da NFL, os visitantes garantiram o resultado com uma vantagem clara nas estatísticas, somando 351 jardas totais contra apenas 142 dos mandantes, além de controlarem a posse de bola por 36:48 contra 20:23 do adversário.

Como foram as pontuações

O placar foi inaugurado no 1º quarto, faltando 9:04, com um field goal de 40 jardas convertido por Will Reichard para o Minnesota Vikings. No 2º quarto, faltando 8:23, o New Orleans Saints virou o jogo com um touchdown terrestre de 2 jardas de Kendre Miller, seguido pelo ponto extra de Daniel Carlson. Ainda no 2º quarto, faltando 0:00, Reichard acertou um field goal de 54 jardas, deixando o placar em 7 a 6 para os Saints no intervalo.

Na volta para o 3º quarto, faltando 12:06, os Vikings retomaram a liderança com um passe de 15 jardas do quarterback Kyler Murray para touchdown do recebedor Justin Jefferson, com ponto extra de Reichard. O empate dos Saints veio no 3º quarto, faltando 2:34, quando Jonas Sanker retornou um fumble por 87 jardas para touchdown; no entanto, a tentativa de ponto extra de Carlson falhou, deixando o jogo em 13 a 13.

O Minnesota Vikings definiu a vitória no 4º quarto. Faltando 14:06, o running back Aaron Jones anotou um touchdown em uma corrida de 8 jardas, com o ponto extra convertido por Reichard. Para fechar o placar, no 4º quarto, faltando 7:01, Reichard acertou seu terceiro field goal na partida, desta vez de 55 jardas, estabelecendo o 23 a 13 final.

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Estatísticas e líderes

Os números mostram a diferença de volume de jogo entre as equipes. Os Vikings conseguiram 17 primeiras descidas contra 9 dos Saints. Pelo lado de Minnesota, Kyler Murray completou 24 de 30 passes para 229 jardas e um touchdown. O jogo terrestre foi liderado por Aaron Jones, com 97 jardas em 23 corridas e um touchdown, enquanto Justin Jefferson foi o principal alvo, com 6 recepções para 79 jardas e um touchdown. Na defesa, Byron Murphy Jr. conseguiu duas interceptações.

Pelo New Orleans Saints, o quarterback Tyler Shough completou 16 de 25 passes para 96 jardas e sofreu duas interceptações. Kendre Miller correu para 30 jardas em 10 tentativas, anotando um touchdown. Chris Olave liderou as recepções com 46 jardas em 4 passes recebidos. Na defesa, Justin Reid e Pete Werner registraram 9 tackles cada.

A partida mostrou um Minnesota Vikings capaz de ditar o ritmo do jogo, limitando as ações ofensivas do New Orleans Saints e aproveitando seu volume de jardas para construir a vitória fora de casa.

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NFL 2026 Classificação da NFC Sul Classificação da NFC Sul # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Carolina Panthers desempate: confronto direto 2 2 0 50,0 121 109 +12 1-1 1-1 1-0 2-1 V1 2 Atlanta Falcons 2 2 0 50,0 96 92 +4 0-1 2-1 1-1 2-1 V2 3 Tampa Bay Buccaneers desempate: campanha na conferência 1 4 0 20,0 100 112 -12 0-3 1-1 0-0 1-2 V1 4 New Orleans Saints 1 3 0 25,0 105 128 -23 0-2 1-1 0-1 0-2 D2 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →